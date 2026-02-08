قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
نيجيريا.. قتلى وعشرات المختطفين في هجمات متزامنة على قرى بولاية كادونا

شهدت ولاية كادونا في شمال نيجيريا موجة عنف جديدة، بعدما أسفرت سلسلة هجمات مسلحة استهدفت أربع قرى خلال الأيام الماضية عن مقتل ثلاثة أشخاص واختطاف ما لا يقل عن 51 آخرين، في تصعيد يعكس تدهور الوضع الأمني في المنطقة.

ونقل مصدر أمني نيجيري أن الهجمات نفذت بشكل متفرق على مدى ثلاثة أيام، من قبل عناصر مسلحة لم تعرف هويتها حتى الآن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العمليات.

وأوضح المصدر أن مسلحين اختطفوا 11 شخصا في أحد الهجمات، بينما أسفر هجوم آخر في منطقة كاسوار ماجاني التابعة لمنطقة كاجورو عن مقتل ثلاثة أشخاص وخطف 38 آخرين، من بينهم إمام محلي، ما أثار صدمة واسعة في أوساط السكان.

وفي حادثة منفصلة، جرى اختطاف شخصين إضافيين على الطريق المؤدي إلى منطقة مارو، التابعة بدورها لمنطقة كاجورو، في مؤشر على اتساع رقعة الاستهداف لتشمل الطرق الحيوية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد غير مسبوق لجرائم الخطف الجماعي في نيجيريا، خصوصا منذ أواخر عام 2025، ما يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجه الدولة الأكثر سكانًا في أفريقيا.

وكان الرئيس النيجيري قد أعلن حالة الطوارئ وأطلق حملة تجنيد واسعة في محاولة لاحتواء موجة العنف المتصاعدة واستعادة الأمن في المناطق المتضررة.

وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن شركة "إس بي إم إنتلجنس" الاستشارية، ومقرها لاغوس، أن عمليات الخطف في نيجيريا تحولت إلى "صناعة منظمة ومربحة"، مقدرًا عائداتها بنحو 1.66 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو 2024 إلى يونيو 2025، ما يعكس حجم الأزمة وتعقيدها.

