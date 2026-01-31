قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

ضابط كبير.. متطرفون يقتلون العشرات في شمال شرق نيجيريا

محمد على

قال مسؤولون أمنيون اليوم السبت، إن متطرفين مسلحين في شمال شرق نيجيريا ، قتلوا العشرات من الأشخاص في وقت سابق في هجمات منفصلة استهدفت موقع بناء ومنشأة عسكرية.

وأفاد ضابط رفيع في قيادة شرطة ولاية بورنو لوكالة أسوشييتد برس، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 25 عامل بناء في كمين نُصب لهم يوم الخميس في بلدة سابون غاري بولاية بورنو. 

وتحدث الضابط شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في نيجيريا غالباً ما تمتنع عن تأكيد حصيلة القتلى في الهجمات، مُعللة ذلك بدوافع أمنية.

وقال مسؤول الشرطة: "إنها خسارة فادحة، وتشير الدلائل بشكل مباشر إلى متمردي بوكو حرام الذين قاوموا لفترة طويلة مشاريع التنمية في هذه المناطق".

وحملت جماعة بوكو حرام، المتطرفة المحلية في نيجيريا، السلاح في عام 2009 لمحاربة التعليم الغربي وفرض نسختها من القانون.

ويشمل التمرد الآن فصيلاً منشقاً عن تنظيم داعش يُعرف باسم تنظيم داعش في غرب أفريقيا (ISWAP). 

وقد امتد إلى دول الجوار الشمالية لنيجيريا، بما في ذلك النيجر، مما أسفر عن مقتل حوالي 35 ألف مدني وتشريد أكثر من مليوني شخص، وفقاً للأمم المتحدة.

وأكد عبد الرحمن بوني، وهو ضابط كبير في قوة المهام المشتركة المدنية، وهي مجموعة من المتطوعين تساعد الجيش في محاربة الجماعات المتطرفة والعصابات المسلحة، أن ما لا يقل عن 25 عامل بناء قُتلوا خلال هجوم يوم الخميس.

وقال بوني وضابط الشرطة ، إن مقاتلين متطرفين، مدعومين بطائرات مسيرة مسلحة، شنوا هجوماً منفصلاً على قاعدة عسكرية في نفس البلدة قبل ساعات.

 وأضاف ضابط الشرطة ، أن القتلى تسعة جنود واثنان من أفراد قوة مدنية، بينما تم إجلاء نحو 16 من أفراد الأمن المصابين لتلقي العلاج الطبي بعد إطلاق النار الكثيف.

وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان الهجوم على القاعدة قد نفذته جماعة بوكو حرام أو جماعة داعش غرب أفريقيا المنافسة، وكلاهما ينشط في المنطقة.

تعاني نيجيريا من أزمة أمنية معقدة، حيث تشهد تمرداً من قبل متشددين في الشمال الشرقي، إلى جانب تصاعد عمليات الخطف مقابل فدية من قبل مسلحين في جميع أنحاء المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى خلال الأشهر الأخيرة.

في الشهر الماضي، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في شمال نيجيريا، استهدفت مقاتلي داعش.

نيجيريا ضابط رفيع السلطات خسارة فادحة بوكو حرام

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

هل يقترب علاج سرطان البنكرياس؟

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

محافظ الشرقية

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

