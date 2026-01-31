ضابط كبير.. متطرفون يقتلون العشرات في شمال شرق نيجيريا

قال مسؤولون أمنيون اليوم السبت، إن متطرفين مسلحين في شمال شرق نيجيريا ، قتلوا العشرات من الأشخاص في وقت سابق في هجمات منفصلة استهدفت موقع بناء ومنشأة عسكرية.

وأفاد ضابط رفيع في قيادة شرطة ولاية بورنو لوكالة أسوشييتد برس، أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 25 عامل بناء في كمين نُصب لهم يوم الخميس في بلدة سابون غاري بولاية بورنو.

وتحدث الضابط شريطة عدم الكشف عن هويته.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات في نيجيريا غالباً ما تمتنع عن تأكيد حصيلة القتلى في الهجمات، مُعللة ذلك بدوافع أمنية.

وقال مسؤول الشرطة: "إنها خسارة فادحة، وتشير الدلائل بشكل مباشر إلى متمردي بوكو حرام الذين قاوموا لفترة طويلة مشاريع التنمية في هذه المناطق".

وحملت جماعة بوكو حرام، المتطرفة المحلية في نيجيريا، السلاح في عام 2009 لمحاربة التعليم الغربي وفرض نسختها من القانون.

ويشمل التمرد الآن فصيلاً منشقاً عن تنظيم داعش يُعرف باسم تنظيم داعش في غرب أفريقيا (ISWAP).

وقد امتد إلى دول الجوار الشمالية لنيجيريا، بما في ذلك النيجر، مما أسفر عن مقتل حوالي 35 ألف مدني وتشريد أكثر من مليوني شخص، وفقاً للأمم المتحدة.

وأكد عبد الرحمن بوني، وهو ضابط كبير في قوة المهام المشتركة المدنية، وهي مجموعة من المتطوعين تساعد الجيش في محاربة الجماعات المتطرفة والعصابات المسلحة، أن ما لا يقل عن 25 عامل بناء قُتلوا خلال هجوم يوم الخميس.

وقال بوني وضابط الشرطة ، إن مقاتلين متطرفين، مدعومين بطائرات مسيرة مسلحة، شنوا هجوماً منفصلاً على قاعدة عسكرية في نفس البلدة قبل ساعات.

وأضاف ضابط الشرطة ، أن القتلى تسعة جنود واثنان من أفراد قوة مدنية، بينما تم إجلاء نحو 16 من أفراد الأمن المصابين لتلقي العلاج الطبي بعد إطلاق النار الكثيف.

وقال إنه من غير الواضح ما إذا كان الهجوم على القاعدة قد نفذته جماعة بوكو حرام أو جماعة داعش غرب أفريقيا المنافسة، وكلاهما ينشط في المنطقة.

تعاني نيجيريا من أزمة أمنية معقدة، حيث تشهد تمرداً من قبل متشددين في الشمال الشرقي، إلى جانب تصاعد عمليات الخطف مقابل فدية من قبل مسلحين في جميع أنحاء المناطق الشمالية الغربية والشمالية الوسطى خلال الأشهر الأخيرة.

في الشهر الماضي، شنت الولايات المتحدة غارات جوية في شمال نيجيريا، استهدفت مقاتلي داعش.