قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير جديد يكشف تورط وزير تجارة ترامب في زيارة جزيرة إبستين

وزير تجارة ترامب
وزير تجارة ترامب
محمد على

نشرت وزارة العدل الأمريكية، ملايين الملفات الجديدة المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني أظهرت أن هوارد لوتنيك، وزير التجارة في عهد الرئيس دونالد ترامب، زار على ما يبدو جزيرة إبستين الخاصة لتناول الغداء بعد سنوات من ادعائه قطع العلاقات.

وفي مجموعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني، سأل الملياردير والمستشار السابق لترامب إيلون ماسك عما إذا كان إبستين يخطط لأي حفلات، لكنه رفض دعوة لزيارة الجزيرة.

إشارة إلى ترامب نفسه

في انعكاس للأوساط النخبوية التي كان ينتمي إليها إبستين، تضمنت الوثائق إشارات إلى العديد من الشخصيات البارزة في السياسة والأعمال والترفيه، بما في ذلك ترامب نفسه، الذي كان صديقًا لإبستين قبل سنوات من انكشاف جرائمه.

فعلى سبيل المثال، ظهر كيفن وارش، الذي رشحه ترامب يوم الجمعة ليكون رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في رسالة بريد إلكتروني من أحد مسؤولي العلاقات العامة إلى إبستين، يسرد فيها 43 شخصًا، من بينهم مشاهير مثل مارثا ستيوارت، متجهين إلى تجمع بمناسبة عيد الميلاد.

لم يتضح ما إذا كان وارش يعرف إبستين أو لماذا تم إرسال المذكرة إلى إبستين، ولم يعلق وارش.

الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير الخزانة السابق لاري سامرز

أدت عمليات نشر الوثائق السابقة إلى تجديد التدقيق في علاقات إبستين مع شخصيات بارزة أخرى، بما في ذلك الرئيس السابق بيل كلينتون ووزير الخزانة السابق لاري سامرز، الذين نفوا ارتكاب أي مخالفات وقالوا إنهم يأسفون لارتباطهم بالممول الراحل.

قال تود بلانش، نائب المدعي العام الأمريكي، إن دفعة الوثائق التي صدرت يوم الجمعة تمثل نهاية عمليات النشر المخطط لها من قبل إدارة ترامب بموجب قانون يدعو إلى نشر جميع الملفات المتعلقة بإبستين.

أكثر من 3 ملايين صفحة و2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة

وقال في مؤتمر صحفي إن الذاكرة المؤقتة الجديدة تتضمن أكثر من 3 ملايين صفحة، و2000 مقطع فيديو، و180 ألف صورة.

نفى ترامب أي علم له بجرائم إبستين. لكن الفضيحة لاحقته لأشهر، ويعود ذلك جزئياً إلى وعده بنشر الملفات خلال حملته الرئاسية عام 2024، ثم نكث بوعده بعد توليه منصبه.

تضمنت الملفات المنشورة حديثاً مئات الوثائق التي تذكر ترامب، وكثير منها عبارة عن مجموعات من التقارير الإعلامية.

أعلنت وزارة العدل في بيان صحفي أن بعض الوثائق تضمنت ادعاءات كاذبة ومثيرة للجدل ضد ترامب. 

الولايات المتحدة الأمريكية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب وزارة التجارة وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك واشنطن المجرم الجنسي نشر الوثائق السابقة علاقات إبستين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

ترشيحاتنا

نينا مغربي

نينا مغربي تخوض تجربة رومانسية جديدة أمام أمير كرارة في مسلسل "رجال الظل.. عملية رأس الأفعى"

الدكتور حسن النعمة

حسن النعمة : جائزة الكتاب العربي جسر للتواصل بين علماء الأمة ومنارة تضىء دروب الأدب والفن

معرض القاهرة الدولي للكتاب

مدير مكتبة كتارا: نستعد من الآن للمشاركة بالدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب

بالصور

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026
نصائح ذهبية لنجاح خزين رمضان 2026

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد