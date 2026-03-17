اتحاد السلة بخطر الزمالك بالصالات المستضيفة لنصف نهائي دوري السوبر

تلقى نادي الزمالك إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة السلة بشأن الصالات المستضيفة لمباريات الفريق الأول بالقلعة البيضاء مع نظيره الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي لبطولة دوري اليانز.

ويقام الدور نصف النهائي بنظام Best of 5، على أن يتأهل الفريق الفائز في 3 مباريات إلى الدور النهائي.

وجاءت مواعيد وصالات المباريات كالتالي:

المباراة الأولى: الثلاثاء 24/3/2026 – صالة برج العرب

المباراة الثانية: الأربعاء 25/3/2026 – صالة برج العرب

المباراة الثالثة: الأحد 29/3/2026 – صالة العاصمة الإدارية

المباراة الرابعة: الاثنين 30/3/2026 – صالة العاصمة الإدارية

المباراة الخامسة: الخميس 2/4/2026 – صالة برج العرب