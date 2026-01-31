إيران تعلق على وساطة تركيا ولقاء ترامب أردوغان وبزشكيان

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم "السبت" عن تفاصيل المباحثات التي أجراها خلال زيارته إلى أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان.

وقال وزير الخارجية الإيراني "يسرني دائمًا التواصل مع الرئيس أردوغان ووزير الخارجية فيدان بشأن العلاقات الثنائية بين إيران وتركيا والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وأضاف عراقجي عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس أنه أكد خلال المحادثات أن إيران لم تسعَ قط لامتلاك أسلحة نووية، وأنها على استعداد تام للتوصل إلى اتفاق نووي عادل ومنصف يلبي المصالح المشروعة لشعبينا، بما في ذلك ضمان "عدم امتلاك أسلحة نووية" ورفع العقوبات.

وأشار إلى أن تركيا بذلت إلى جانب جيرانها الأشقاء، مساعيها الحميدة في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وتُعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن امتنانها لهذه الجهود وترحب بها.

وأوضح أن إيران أبدت استعدادها الدائم للتعاون مع دول المنطقة لحماية السلام والاستقرار في منطقتنا وحمايتها من أي عدوان غير مشروع.

في نفس السياق، قال عراقجي في مقابلة مع قناة "سي إن إن تُرك" ردا على سؤال بشأن وساطة أنقرة بين واشنطن وطهران: "لطالما كانت لتركيا مواقف جيدة جدا. آراء تركيا المتعلقة بإيران كانت دائما بناءة للغاية. وبصراحة، كانت آراء تركيا في هذا الشأن مهمة جدا بالنسبة لنا. رأينا الرؤية البناءة لتركيا خاصة خلال حرب الـ12 يوما بين إيران والكيان الإسرائيلي المحتل".

واستبعد امكانية عقد لقاء ثلاثي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه التركي أردوغان و الإيراني مسعود بزشكيان، قائلا: "أعتقد أننا لا نزال بعيدين جدا عن ذلك. أظن أن هناك مسافة تفصلنا حاليا عن أرضية مشتركة للتفاوض مع الولايات المتحدة، لأنه إذا كنا نريد حقا إجراء مفاوضات جدية، وليس مجرد مفاوضات مصطنعة أو شكلية في الظاهر، فيجب علينا التحضير لأرضية أولية جادة لذلك".