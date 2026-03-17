احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت

مع موسم الكحك والبسكوت وعيد الفطر2026، يحذر الأطباء من أضرار الكحك بإفراط خاصة لاحتوائه على سعرات حرارية عالية ونسبة كبيرة من السكر، مع تحديد كمية مناسبة من الكحك لتناولها خلال اليوم، فما هي أضرار الكحك والبسكوت؟ وهل تؤثر على القلب والمعدة؟.

أضرار تناول الكحك والبسكوت بكثرة

تكمن أضرار الكعك والبسكويت في احتوائهما على نسب عالية من الدهون المشبعة، السكريات، والدقيق الأبيض، مما يؤدي عند الإفراط في تناولهما إلى زيادة سريعة في الوزن، اضطرابات الجهاز الهضمي (كالانتفاخ والحموضة)، ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى رفع مستويات سكر الدم بشكل حاد، مما يشكل خطراً على مرضى القلب والسكري.

أضرار الكحك والبسكويت الصحية

1-زيادة الوزن والسمنة: قطعة واحدة من الكعك قد تحتوي على 180-400 سعر حراري، مما يؤدي إلى زيادة الدهون المخزنة في الجسم سريعاً.

2-اضطرابات الجهاز الهضمي: الدهون والسكريات العالية تسبب عسر الهضم، الانتفاخ، والغثيان، والإسهال.

3-خطر على مرضى القلب والضغط: الدهون المهدرجة والسكريات تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يزيد خطر الجلطات.

4-تقلبات سكر الدم: يرفع السكر بسرعة، ما يسبب الخمول والتعب، ويرهق البنكرياس.

مشاكل صحية أخرى: تسوس الأسنان، وزيادة الالتهابات بالجسم.

أضرار العجينة النيئة: تذوق عجينة الكعك والبسكويت قبل الخبز قد ينقل بكتيريا E. coli الخطيرة.

أضرار الكحك على القلب

يُمثل كعك العيد خطرًا كبيرًا على مرضى القلب، نظرًا لإحتواها على مجموعة كبيرة من الدهون المُشبعة، والتي تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول، وبالتالي تتسرب على جدران الشرايين؛ مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، مثل: (الجلطات، والسكتة الدماغية، وغيرها).

أضرار الكحك على المعدة

بالرغم من تأثير كعك العيد على الصحة العامة بشكل سلبي، إلا أن مرضى المعدة يُمكنهم تناوله بشكل معتدل، مع الحرص على تناول الأدوية العلاجية اللازمة لاضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لمنع حدوث عدد من الأعراض المزعجة مثل: (الانتفاخ، وعسر الهضم، والإسهال وغيرها).

أضرار الكحك على مرضى السكر

يأتي مرضى داء السكري في مقدمة الفئات الممنوعة من كعك العيد، حيث يُشكل تهديدًا صحيًا بالغًا، نظرًا لإحتواءه على نسبة عالية من السكريات والدهون والكربوهيدرات سريعة الإمتصاص، فكلها مواد تُساهم في رفع مستويات الجلوكوز في الدم.

ما كمية الكحك المناسبة للأكل؟

تختلف كميات مخبوزات العيد المسموح بتناولها من فرد لأخر، حيث يتوقف ذلك على الصحة العامة للشخص وهل يُعاني من أي مشاكل صحية أم لا، ولكن بشكل عام يفضل تناول من 1 إلى 2 قطعة على مدار اليوم، حيث يؤدي عدم الإفراط في تناول كعك العيد ومشتقاته، نظرًا لتأثيرهم السلبي على الصحة العامة فيما بعد.



يُنصح بعدم تناول كحك العيد قبل النوم مباشرة، وذلك لتجنب اضطرابات الهضم، أو ارتفاع مستويات سكر الدم بشكل مفاجيء، ويُمكن تناوله قبل ممارسة الرياضة، حتى يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل.