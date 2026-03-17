هل الكرامات معترف بها في الإسلام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل
ياسمين الخطيب تشيد بـ حكاية نرجس : الموهبة تنتصر على الواسطة والفلوس
ظهور نادر لـ نجاة الصغيرة يعيد الحنين للجمهور
مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك
تشكيل ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
القطار الكهربائي الخفيف: استمرار مواعيد تشغيل رمضان خلال إجازة العيد
بروايات حفص والسوسي وخلف وروح.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح 28 رمضان
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت
طقس أول أيام عيد الفطر 2026 بمصر.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة
حيلة ذكية من منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم 2026 .. ماذا فعل؟
بنرميه في الزبالة .. مادة مهملة تحمى من أمراض خطيرة
خلايا تنظيمية جديدة .. كيف تحولت موائد الإخوان بالخارج إلى عرض للثروة والنفوذ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
احذروا حلويات العيد.. أضرار الكحك والبسكوت

أضرار الكحك والبسكوت
أضرار الكحك والبسكوت
رشا عوني

مع موسم الكحك والبسكوت وعيد الفطر2026، يحذر الأطباء من أضرار الكحك بإفراط خاصة لاحتوائه على سعرات حرارية عالية ونسبة كبيرة من السكر، مع تحديد كمية مناسبة من الكحك لتناولها خلال اليوم، فما هي أضرار الكحك والبسكوت؟ وهل تؤثر على القلب والمعدة؟.

أضرار تناول الكحك والبسكوت بكثرة

تكمن أضرار الكعك والبسكويت في احتوائهما على نسب عالية من الدهون المشبعة، السكريات، والدقيق الأبيض، مما يؤدي عند الإفراط في تناولهما إلى زيادة سريعة في الوزن، اضطرابات الجهاز الهضمي (كالانتفاخ والحموضة)، ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، بالإضافة إلى رفع مستويات سكر الدم بشكل حاد، مما يشكل خطراً على مرضى القلب والسكري. 

احذر الإفراط في تناول الكعك والبيتي فور.. أضرار صحية لا تتوقعها - الوطن

 أضرار الكحك والبسكويت الصحية

1-زيادة الوزن والسمنة: قطعة واحدة من الكعك قد تحتوي على 180-400 سعر حراري، مما يؤدي إلى زيادة الدهون المخزنة في الجسم سريعاً.

2-اضطرابات الجهاز الهضمي: الدهون والسكريات العالية تسبب عسر الهضم، الانتفاخ، والغثيان، والإسهال.

3-خطر على مرضى القلب والضغط: الدهون المهدرجة والسكريات تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يزيد خطر الجلطات.

4-تقلبات سكر الدم: يرفع السكر بسرعة، ما يسبب الخمول والتعب، ويرهق البنكرياس.

مشاكل صحية أخرى: تسوس الأسنان، وزيادة الالتهابات بالجسم.

أضرار العجينة النيئة: تذوق عجينة الكعك والبسكويت قبل الخبز قد ينقل بكتيريا E. coli الخطيرة.

احذر الإفراط في تناول الكعك والبيتي فور.. أضرار صحية لا تتوقعها - الوطن

أضرار الكحك على القلب

يُمثل كعك العيد خطرًا كبيرًا على مرضى القلب، نظرًا لإحتواها على مجموعة كبيرة من الدهون المُشبعة، والتي تتسبب في ارتفاع مستويات الكوليسترول، وبالتالي تتسرب على جدران الشرايين؛ مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تصل إلى الوفاة، مثل: (الجلطات، والسكتة الدماغية، وغيرها).

أضرار الكحك على المعدة

بالرغم من تأثير كعك العيد على الصحة العامة بشكل سلبي، إلا أن مرضى المعدة يُمكنهم تناوله بشكل معتدل، مع الحرص على تناول الأدوية العلاجية اللازمة لاضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لمنع حدوث عدد من الأعراض المزعجة مثل: (الانتفاخ، وعسر الهضم، والإسهال وغيرها).

أضرار الكحك على مرضى السكر

يأتي مرضى داء السكري في مقدمة الفئات الممنوعة من كعك العيد، حيث يُشكل تهديدًا صحيًا بالغًا، نظرًا لإحتواءه على نسبة عالية من السكريات والدهون والكربوهيدرات سريعة الإمتصاص، فكلها مواد تُساهم في رفع مستويات الجلوكوز في الدم.

ما كمية الكحك المناسبة للأكل؟

تختلف كميات مخبوزات العيد المسموح بتناولها من فرد لأخر، حيث يتوقف ذلك على الصحة العامة للشخص وهل يُعاني من أي مشاكل صحية أم لا، ولكن بشكل عام يفضل تناول من 1 إلى 2 قطعة على مدار اليوم، حيث يؤدي عدم الإفراط في تناول كعك العيد ومشتقاته، نظرًا لتأثيرهم السلبي على الصحة العامة فيما بعد.


يُنصح بعدم تناول كحك العيد قبل النوم مباشرة، وذلك لتجنب اضطرابات الهضم، أو ارتفاع مستويات سكر الدم بشكل  مفاجيء، ويُمكن تناوله قبل ممارسة الرياضة، حتى يتمكن الجسم من حرق السعرات الحرارية بشكل أفضل.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ترشيحاتنا

صينية الدجاج

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار بمذاق مختلف

ميرنا الهلباوي

شغالة معايا من 10 سنين.. ميرنا الهلباوي تتعرض للسرقة من خادمتها

لازانيا

هنفطر ايه النهاردة؟ .. دجاج بصوص الفلفل الأحمر ولازانيا بالخضار المشوي

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد