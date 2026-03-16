ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكحك يوميا في العيد

الكحك من اكلات عيد الفطر الأساسية وحذر الدكتور علي فهمي، أستاذ التغذية العلاجية، من الإفراط في تناول الكحك خلال عيد الفطر، موضحًا أن الكحك يحتوي على نسب عالية من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية إذا تم تناوله بكثرة.



وأوضح الدكتور علي فهمي أن الإفراط في تناول الكحك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن بسبب كثرة السعرات الحرارية.



ارتفاع مستوى السكر في الدم، خاصة لمرضى السكري أو من لديهم قابلية للإصابة به.

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ وعسر الهضم، نتيجة محتوى السمن والدقيق العالي.



ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم على المدى الطويل، مما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.



ونصح الدكتور علي فهمي بتناول الكحك باعتدال، والاكتفاء بقطعة أو قطعتين يوميًا، مع ممارسة الحركة أو المشي بعد تناوله، وشرب كميات كافية من الماء، وتناول الخضروات والفواكه لتعويض الجسم بالفيتامينات والألياف.