مترو الأنفاق: استمرار العمل بمواعيد شهر رمضان خلال أجازة عيد الفطر المبارك

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) استمرار العمل في الخط الثالث للمترو بمواعيد التشغيل الخاصة بشهر رمضان خلال أيام إجازة العيد، لتيسير حركة تنقل الركاب.

وأضافت أن آخر موعد للقطارات التي تربط بين الخط الأخضر الثالث والخط الأول في محطة ناصر والخط الثاني في محطة العتبة سيكون في تمام الساعة 12:45 صباحًا، لضمان إتاحة الربط بين الخطوط المختلفة أمام الركاب.

كما أشارت الشركة إلى استمرار العمل بمواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف (LRT) الخاصة بشهر رمضان خلال إجازة العيد، حيث تنطلق آخر رحلة من محطة عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة في الساعة 11:15 مساءً، بينما تكون آخر رحلة من عدلي منصور إلى بدر في الساعة 11:45 مساءً.

أوضحت الشركة أن آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور ستكون في الساعة 11:15 مساءً، وآخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى بدر في الساعة 11:45 مساءً، فيما تنطلق آخر رحلة من مدينة المعرفة إلى بدر في الساعة 11:39 مساءً، على أن يتم العودة إلى مواعيد التشغيل الطبيعية بعد انتهاء إجازة العيد.