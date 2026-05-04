الغردقة تستعد لاحتفالات عيد الأضحى الكبرى.. خطة متكاملة لتنشيط السياحة وجذب الزوار

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المستثمرين وممثلي القطاع السياحي بالمحافظة، لوضع اللمسات النهائية لتنظيم احتفالية سياحية وترفيهية كبرى بمدينة الغردقة خلال عيد الأضحى المبارك، بحضور نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات الاحتفالية على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن برنامجًا متنوعًا يشمل حفلًا غنائيًا كبيرًا يحييه أحد نجوم الفن، إلى جانب عروض فنية وشعبية وأنشطة ترفيهية عائلية، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار من مختلف الفئات.

وتهدف هذه الفعاليات إلى الترويج للمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر، وزيادة معدلات الإشغال الفندقي، وتنشيط الحركة التجارية والخدمية المرتبطة بالسياحة، فضلًا عن استعادة الغردقة لمكانتها كمركز لاستضافة الفعاليات الفنية والترفيهية الكبرى.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع على أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص لضمان نجاح الاحتفالية، مشددًا على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشاركين، بما يضمن خروج الفعاليات بصورة تليق بمكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المحافظة لتعزيز موقعها على خريطة السياحة الدولية، وجذب مزيد من الزوار، خاصة خلال المواسم والأعياد، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق موسم سياحي مزدهر.