عراقجي: إيران لم تسع لامتلاك أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت إن طهران على استعداد لتبني اتفاق نووي عادل ومنصف يلبي مصالح الشعب الإيراني، ويضمن عدم امتلاك أسلحة نووية ويرفع العقوبات.



وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ترحيبه بجهود تركيا الساعية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، مؤكدا استعداد، إيران للتواصل مع دول المنطقة لضمان الأمن والاستقرار.

وأشار عراقجي إلى أنه أكد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير خارجيته هاكان فيدان، أن طهران لم تسع أبدا لامتلاك أسلحة نووية.

وفي نفس السياق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، إن «هناك من يسعى إلى استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفتنة والاقتتال بين الإيرانيين»، مؤكدًا أن المطالب الشعبية المشروعة يجب عدم السماح بتحويلها إلى أداة للفوضى أو الصدام الداخلي.

وأضاف بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية رسمية، أن العدالة تمثل الهدف الأساسي للدولة الإيرانية، مشددًا على أن «الطريق إلى الاستقرار يمر عبر منح الشعب سيادته الحقيقية وإشراكه في الحكم وصنع القرار»، معتبرًا أن المشاركة الشعبية الواسعة تمثل صمام أمان في مواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الخارجية.