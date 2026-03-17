محافظ أسوان يشدد على الجاهزية الكاملة لاستقبال عيد الفطر المبارك

اطمأن المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر تقنية الفيديو كونفرانس على جاهزية المراكز والمدن بمختلف أنحاء المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك ، والتأكيد على ضرورة الاستعداد الكامل لتهيئة الأجواء الإحتفالية أمام المواطنين والزائرين لزهرة الجنوب للاستمتاع بأيام العيد .

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن مديرى الجهات التنفيذية المعنية .

وشدد محافظ أسوان على مسئولى الوحدات المحلية بضرورة تكثيف الجهود ومواصلة العمل على مدار الساعة داخل مختلف المناطق والأحياء السكنية ، مع إلغاء الأجازات بكافة الجهات الخدمية بهدف تنفيذ التعليمات على أكمل وجه ، والتى من بينها رفع درجة الإستعداد القصوى بالمرافق الخدمية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإتصالات والغاز ، وأيضاً مديريات الصحة والطب البيطرى والطرق والإسعاف والرى وحماية المستهلك والمستشفيات والمراكز الطبية ، ليعمل الجميع بروح الفريق الواحد.

على أن يتم تكليف العاملين بكل قطاع وجه بعمل نوتبجيات على مدار الـ 24 ساعة ، وإخطار مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، والمكتب الفنى لمحافظ أسوان بأرقام تليفونات العاملين فى النوبتجيات المختلفة ، ويقوم بتسجيل أكثر من رقم لسرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع أى بلاغات أو شكاوى بما يساهم فى الحد من تداعياتها ، لضمان سرعة التعامل الفورى مع أى أحداث طارئة خلال أيام العيد .

ووجه المهندس عمرو لاشين رؤساء المراكز والمدن بإستمرار المتابعة الميدانية بالتنسيق مع مديرية التموين للتأكد من توافر السلع الغذائية وضخ الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز ، مع تكثيف المرور على الأسواق والمخابز ، والإطمئنان على إنتظام عمل المعارض لتلبية إحتياجات المواطنين وطرح السلع بأسعار مخفضة .

وكلف عمرو لاشين أيضاً بضرورة تكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالشوارع والميادين ومنع حدوث أى تكدسات ، وهو الذى يتوازى معه تكثيف الحملات على سيارات السيرفيس ، والتأكد بوسائل غير تقليدية من التعريفة المقررة ، وفى حالة التأكد من تجاوز أى سائق يتم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية حياله .

كما وجه لاشين بضرورة رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات ، وتنفيذ أعمال تهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء ، وصيانة دورات المياه ، وذلك لإضفاء المظهر الحضارى اللائق أمام المواطنين وزائرى المحافظة خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الإحتفالات ، بالتوازى مع رفع كفاءة وتهيئة الطرق المؤدية إلى ساحات أداء صلاة العيد ، والتى يبلغ عددها 53 ساحة ، بالإضافة إلى 2265 مسجداً على مستوى 28 إدارة فرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .