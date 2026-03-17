محافظ أسوان يوجه برفع الإشغالات وتكثيف مستوى النظافة العامة بالمناطق والأحياء السكنية

واصل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان جولاته الميدانية المفاجئة داخل المناطق والأحياء السكنية، والأسواق، والشوارع والميادين المختلفة.

وأثناء جولته، وجه المهندس عمرو لاشين المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة أغطية لمطابق الصرف الصحى بطريق السادات ومنطقة الكرور، وتركيب الأغطية الجديدة والآمنة للحفاظ على سلامة المواطنين والمترددين على هذه المناطق بالشكل المطلوب.

ووجه عمرو لاشين مسئولى الوحدة المحلية برفع جميع الإشغالات بمنطقة الإشارة بشارع كسر الحجر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين على حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة للمواطنين والمركبات المختلفة.

وكلف محافظ أسوان أيضاً مسئولى الوحدة المحلية بالمرور الميدانى على منطقة النفق والشادر القديم بالحصايا، وبمحيط مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة، فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع تراكمات المياه بالمنطقة، والتدخل الفورى للسيطرة على أى تدفق أو تسرب للمياه.

كما أعطى المحافظ تعليمات أثناء تفقده لكوبرى المشاة أعلى السكك الحديدية بمنطقة الحصايا بسرعة رفع وإزالة الإشغالات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة، على أن يتم تنفيذ هذه الأعمال على جانبي الكوبرى من الناحية الشرقية والغربية.

فى السياق نفسه، وخلال جولته بالسوق السياحية القديمة وبمحيط منطقة الشواربى، أمر المحافظ بغلق 12 محلا لمخالفتها وعدم التزامها بخطوط التنظيم، مع مواصلة الحملات داخل السوق بالتنسيق بين شرطة المرافق والوحدة المحلية والجهات المختصة لرفع جميع الإشغالات، والتحفظ الكامل على المضبوطات لمنع عودة هذه الإشغالات مرة أخرى، على أن يتم حسن معاملة المواطنين حتى فى حالة المخالفة، وهو الذى يتم تنفيذه أيضاً بشارع السودانية، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى، وتحقيق السيولة المطلوبة لأهالى أسوان المترددين عليه بشكل مستمر، وأيضاً للأفواج السياحية الزائرة من مختلف جنسيات العالم.