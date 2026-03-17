استعداداً للصيف .. محافظ أسوان يوجه بوضع حلول فنية لإنتظام التيار الكهربائي

عقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً موسعاً مع مسئولى مديرية الرى وشركة الكهرباء بمختلف قطاعاتها وذلك لإستعراض الحلول الفنية الخاصة بإنتظام التيار الكهربائى داخل محطات الرى بالمحافظة من أجل تحقيق الإستقرار الدائم لمنظومة الرى ، وبما يحافظ على وصول المياه للمزارعين بالكميات المطلوبة لتلبية إحتياجاتهم منها على الوجه الأكمل .

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المتواصلة لإقتحام المشكلات والتعامل الحاسم مع أى تحديات أو شكاوى تتعلق بخدمات البنية الأساسية ، ولاسيما فى قطاعى الرى ومياه الشرب .

وقد شدد المهندس عمرو لاشين بسرعة إعداد برنامج زمنى واضح للمرور الميدانى للجنة الفنية المشتركة بين الرى والكهرباء بالتنسيق مع الوحدات المحلية وذلك لتفقد مختلف محطات الرى على مستوى المحافظة، ومتابعة مستويات الأداء ، مع حصر كافة المشكلات الفنية التى قد تؤثر على كفاءة التشغيل فيها ، فضلاً عن قيام شركة توزيع الكهرباء بتدريب الكوادر من العاملين والفنيين بمديرية الرى على الأسلوب الآمن ، وآلية إستخدام البدائل لتشغيل المحطات ، وتوفير الإستدامة لها .

جهود متنوعة

ووجه عمرو لاشين بأن يتضمن المرور الميدانى مراجعة مختلف إحتياجات المحطات من أعمال الصيانة أو الإحلال والتجديد، بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة لمعالجة أى قصور ، مع دراسة إعادة توزيع الكوادر البشرية والعاملين المؤهلين بمختلف المحطات ما يضمن إستمرار التشغيل بالكفاءة المطلوبة .

كلف محافظ أسوان بأن يتم بناءاً على نتائج المرور الميدانى إعداد تقرير فنى شامل ومفصل عن الوضع التنفيذى لمختلف محطات الرى مع تحديد النقاط الساخنة التى تشهد مشكلات متكررة فى التغذية الكهربائية أو التشغي ل، وذلك بهدف ترتيب الأولويات وتوجيه الإعتمادات المالية والفنية للتعامل معها ، ومعالجة هذه المشكلات فى أقرب وقت .

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع الحلول الجذرية للمشكلات الفنية ، وضمان إستقرار تشغيل المحطات على المدى الطويل حفاظاً على الثروة الزراعية بالمحافظة ، موضحاً بأنه تم إنشاء مجموعة عمل مشتركة على تطبيق الواتس آب تضم المحافظة والرى والكهرباء للتواصل اللحظى وتبادل المعلومات بشأن أى مشكلات قد تطرأ بالمحطات بما يسهم فى سرعة التدخل وإيجاد الحلول العاجلة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية .

وأكد لاشين بأن المحافظة تضع ملف إستقرار تشغيل محطات الرى فى مقدمة أولوياتها لما له من إرتباط مباشر بالمزارعين وتأمين الموارد المائية ، ولاسيما مع إقتراب دخول فصل الصيف ، مشدداً على أن العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق المستمر بين أجهزة الرى والكهرباء يمثلان الركيزة الأساسية لضمان تقديم خدمات مستقرة ومستدامة للمزارعين والأهالى بمختلف المراكز والمدن.