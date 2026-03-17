الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظ أسوان: توفير اسطوانات البوتاجاز فى مختلف المناطق بالأسعار المقررة.. صور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تعليماته بتكثيف الجهود من المسئولين بمديرية التموين بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطن الأسوانى فى مختلف مراكز ومدن المحافظة بالأسعار المقررة دون أى مغالاة أو تجاوزات للبيع بأزيد من التسعيرة المحددة ، مع تحرير محاضر رادعة للمخالفين والغير ملتزمين بذلك.

وفى هذا الإطار فقد قامت مديرية التموين بقيادة المهندس محمد أبو الحسن بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن بتوفير أسطوانات البوتاجاز فى المناطق والأحياء السكنية المختلفة لتخفيف أى معاناة للمواطنين فى الحصول عليها بالأسعار المقررة.

وأوضح مدير التموين، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فيتم ضخ أسطوانات البوتاجاز فى كافة المراكز والمدن بالأسعار المقررة التى تم الإعلان عنها عقب تحريك أسعار المنتجات البترولية الأسبوع الماضى من أجل تلبية إحتياجات المواطنين منها ، وخاصة خلال هذه الأيام التى تشهد زيادة الطلب عليها مع قرب حلول عيد الفطر المبارك ، ومن بين المناطق التى كانت فى حاجة لأسطوانات البوتاجاز للمقيمين فيها مناطق الخطارة والنجع الجديد والعجباب وأبو الريش وغيرها من المناطق الأخرى.


جهود متنوعة


وأشار إلى أنه وفقاً لتكليفات المحافظ المهندس عمرو لاشين المشددة يتم تحرير محاضر فورية رادعة لصاحب أى مستودع او المختصين بتوزيع أسطوانات البوتاجاز فى حالة ورود شكاوى من المواطنين بقيامهم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وهو ما تم تطبيقه بالفعل عقب فحص عدد من الشكاوى حيث ثبت قيام صاحب مستودع بمنطقة عزبة تلى بإدفو بالبيع بأزيد من التسعيرة المحددة ، وتم تحرير محضر جنح له برقم 7881 لسنة 2023  ، كما تم تحرير محضر آخر لصاحب مستودع لعدم إلتزامه ورفع سعر أسطوانة البوتاجاز عن السعر المقرر ، مناشداً المواطنين بالإبلاغ عن أى أماكن تقوم ببيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من التسعيرة لسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفى نفس السياق يتم تنظيم الحملات الصباحية والمسائية على مختلف مستودعات توزيع أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والمدن ، ويتم فحص أى شكاوى جماهيرية بعناية وشفافية كاملة للتأكد من مصداقيتها ، وفى حالة ثيوتها يتم المرور الميدانى ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بتحرير محاضر البيع بأزيد من التسعيرة المحددة وذلك بهدف إلزام أصحاب المستودعات بالضوابط المقررة بشأن تسعيرة أسطوانات البوتاجاز دون أى مغالاة.

وأضاف المهندس محمد أبو الحسن بأنه تم الدفع أيضاً بالموزعين المعتمدين لدى مديرية التموين بإستخدام مركبات التروسيكل للمناطق والأحياء السكنية والشعبية لتلبية إحتياجاتهم من أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المقررة.

وناشد مدير التموين المواطنين من أهالى المناطق المختلفة بأنه فى حالة عدم توافر أو وجود نقص فى إسطوانات البوتوجاز بالإبلاغ عن ذلك ، علما بأن الموزع لمنطقة جبل تقوق هو كل من أسامة بسطاوى عبد الرحمن ، وحماده بسطاوى عبد الرحمن ، والموزع لمنطقة حى خالد بن الوليد هو سيد محمد أبو الحجاج ، والموزع لمنطقة عزبة الورد بالكرور هو كل من محمد جمال عبد الحميد، ورمضان مطر حجاج ، والموزع لمنطقة أول الكرور هو كل من وليد جمال الدين محمود ، وعماد عبد الرازق حماد ، والموزع لمنطقة المرايا بالخزان هو على جمال عبد الحميد.

كما أن الموزع لمنطقة التأمين هو ملاك مجاهد ،  والموزع لمنطقة الشادر هو موسى نوبى عبد المجيد ، والموزع لمنطقة الكرور هو مؤمن ناصر ، والموزع لمنطقة صحارى هو أحمد عبد الرازق محمد ، والموزع لمنطقة غرب سهيل هو طارق الدشناوى  ،  والموزع لمنطقة السد العالى هو عاطف المصرى.

