محافظ أسوان: وزير النقل يوافق على صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل

محمد عبد الفتاح

فى بشرى سارة لدعم قطاع السياحة ، والمواطنين المترددين على طريق أسوان / أبو سمبل السياحى ، وافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على تخصيص مبلغ 47 مليون و870 ألف جنيه لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طريق توشكى / أبو سمبل السياحى ، وذلك فى المسافة من الكيلو 215 حتى الكيلو 220 بطول 5 كم .

وتأتي هذه الموافقة بناءاً على طلب المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان من وزير النقل ، نظراً للأهمية الإستراتيجية لهذا الطريق بإعتباره أحد المحاور الرئيسية للحركة السياحية الوافدة إلى مدينة أبو سمبل ، فضلاً عن كونه شريان حيوى يخدم حركة إنتقال المواطنين والسائحين من مختلف الجنسيات ، ويعزز من مستويات السلامة المرورية عليه .

صرح بذلك المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بأسوان ، والذى أشار إلى أن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة الطريق وتحسين حالته الفنية بما يتواكب مع حجم الإستخدام المتزايد ، خاصة مع إرتباطه المباشر بالحركة التجارية لمينائى أرقين وقسطل ، بالإضافة إلى دوره المحورى فى خدمة مناطق الإستصلاح الزراعى بمشروعات توشكى الخير وشرق العوينات .

وأكد المهندس عيد كرومر بأن التنفيذ سيتم وفقًا لتوجيهات وزير النقل ومحافظ أسوان ، مع الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة حيث سيتغرق المشروع 4 أشهر ، وبأعلى معايير الجودة الفنية بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية المطلوبة ، ورفع مستوى الأمان ، ودعم خطط الدولة للتنمية وتعزيز المقومات السياحية والإقتصادية بالمحافظة .

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

