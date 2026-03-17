محافظ أسوان يشيد بجهود إعادة تشغيل محطة طلمبات قسطل بعد إصلاح العطل الكهربائي

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بإتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع العطل المفاجئ بمحطة طلمبات قسطل التابعة لإدارة الرى بمركز نصر النوبة ، وهو ما ساهم فى إصلاح العطل ، وإعادة تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة .

وأكد المحافظ على أنه تم التوجيه بالتنسيق الكامل بين مديرية الرى ، وقطاع الكهرباء ، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، ومديرية الصحة ، بالتوازى مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، وهو ما تم بشكل متميز مما ساهم سرعة تنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل المحطة ، وبالتالى ضخ المياه لمرشحات الشرب بقرى قسطل وتوشكى وقرى أبو سمبل وتوابعها بشكل منتظم .

وقدم محافظ أسوان شكره لجميع القائمين على أعمال الإصلاح والصيانة للعطل بمحطة طلمبات قسطل حيث تم المتابعة الميدانية من المهندس عمر سيف النصر وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان ، والمهندس علاء الحايق رئيس الإدارة المركزية لمحطات أسوان ، والمهندس رمضان مدير عام المعامل ، وفريق من نقل الكهرباء ، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة محمد عبد العزيز لتنفيذ أعمال الصيانة بما ساهم فى إعادة توصيل جهد كهرباء 33 لمحطة قسطل ، وإعادة تشغيل المحطة بالشكل المطلوب .

جهود متنوعة

وفى ذات السياق كان قد شدد محافظ أسوان على إتخاذ التدابير البديلة أثناء أعمال الإصلاح لتخفيف تداعيات إنقطاع المياه ، حيث تم الدفع بسيارات مياه الشرب لتوفير إحتياجات الأهالى بالقرى المتضررة ، لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح وعودة ضخ المياه بشكل طبيعى .

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أن قطع المياه جاء بشكل مؤقت لخفض المنسوب داخل المحطة ، وهو ما إنعكس على تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح بكفاءة ، مؤكداً على أنه تم المتابعة اللحظية لكافة الجهود المبذولة بشكل مستمر حتى تم إستعادة الخدمة بالكامل .