دوري أبطال أوروبا | تشكيل باريس سان جيرمان وتشيلسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي، في اللقاء المرتقب الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل باريس سان جيرمان :-

حراسة المرمى: سافونوف

الدفاع : حكيمي – ماركينيوس – باتشو – مينديز

الوسط: زائير إيمري – فيتينيا – نيفيز

الهجوم: ديمبلي – كفاراتسخيليا – باركولا

بينما جاء تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع تشالوباه – سار – هاتو – كوكوريا

الوسط كايسيدو – سانتوس- بالمر – إنزو – نيتو

الهجوم جواو بيدرو