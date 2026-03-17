تراجع الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% خلال يناير الماضي

بنسبة 15.5% خلال شهر يناير الماضي، وسط ضغوط متزايدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، مما أثار مخاوف جدية بشأن مستقبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب وكالة "بلومبرج"، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني (ONS)، انخفضت قيمة السلع البريطانية المصدرة إلى السوق الأمريكية لتصل إلى نحو 4.2 مليار جنيه إسترليني.

ويُعد هذا التراجع هو الثالث على التوالي، مما يعكس حالة من عدم اليقين التجاري.

وقد أدى فرض رسوم أساسية بنسبة 15% على مستوى العالم من قبل الإدارة الأمريكية إلى إضعاف تنافسية المنتجات البريطانية.

وكان قطاع النقل والمحركات الأكثر تضرراً، حيث سجل انخفاضاً قدره 400 مليون جنيه إسترليني. ورغم الاتفاقيات السابقة لتقليل الرسوم، إلا أن نظام "الحصص" حدّ من قدرة الشركات البريطانية على المنافسة.

وتسببت النزاعات الجيوسياسية الأخيرة والقرارات القضائية المتقلبة في الولايات المتحدة بشأن صلاحيات فرض الضرائب في خلق بيئة "منفرة" للمصدرين الذين يخشون تغير الأسعار بشكل مفاجئ.