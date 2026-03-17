الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

ليلة القدر في الأدب والتراث.. محاضرة تثقيفية بثقافة القاهرة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم فرع ثقافة القاهرة عددا من اللقاءات الأدبية والمحاضرات التثقيفية والتوعوية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار خطة وزارة الثقافة.

واحتفالا بليلة القدر، عقد قصر ثقافة المطرية لقاء بعنوان "ليلة القدر في الأدب والتراث" تحدثت خلالها الكاتبة إلهام عفيفي رئيس نادي الأدب، عن مكانة تلك الليلة المباركة، وكيف تناولها الأدباء والشعراء عبر العصور بما تحمله من معان روحانية سامية وقيم إيمانية تدعو إلى التأمل والعمل الصالح، كما استعرضت نماذج من الكتابات الأدبية والشعرية التي تناولت هذه الليلة وتأثيرها في وجدان المبدعين.

كما أقيمت محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر"، أوضحت خلالها د. رحاب عبد العاطي، مسئول التمكين الثقافي، عظمة تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر، وتقدر فيها مقادير العباد.
كما أشارت إلى فضل قيامها والاجتهاد فيها بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن، واختتمت حديثها بنقاشات حول أفضل الأعمال المستحبة في هذه الليلة، وأهمية اغتنام أيام العشر الأواخر من شهر رمضان في الطاعة والعمل الصالح.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن خلال فرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، أقام قصر ثقافة روض الفرج محاضرة بعنوان "تشتيت الانتباه وضعف التركيز لدى الأطفال وأسبابه" تناولت خلالها هدى الإنشاصي، أخصائي نفسي إكلينيكي وخبير بوزارة التربية والتعليم، مفهوم تشتيت الانتباه لدى الأطفال وأبرز علاماته مثل كثرة الحركة وصعوبة التركيز لفترات طويلة والتشتت أثناء المذاكرة وضعف القدرة على إنجاز المهام.
كما تحدثت عن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى ضعف التركيز لدى الأطفال، ومنها الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وعدم تنظيم وقت النوم والضغوط النفسية داخل الأسرة أو المدرسة، إضافة إلى بعض العوامل الصحية أو الغذائية التي قد تؤثر في قدرة الطفل على الانتباه.
وأوضحت عددا من الأساليب التربوية التي تساعد الأسرة في التعامل مع هذه المشكلة، مثل تنظيم وقت الطفل بين المذاكرة والراحة والاهتمام بالأنشطة التي تنمي التركيز كالرسم والقراءة والألعاب الذهنية، مع ضرورة توفير بيئة هادئة للمذاكرة وتشجيع الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.

فرع ثقافة القاهرة اللقاءات الأدبية الهيئة العامة لقصور الثقافة اللواء خالد اللبان وزارة الثقافة

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

علي لاريجاني

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

ترشيحاتنا

منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه في عيد الفطر.. لينك الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس الشركة القابضة لمياه

القابضة لمياه الشرب ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك

جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يشهد حفل ختام الدورة الرمضانية لخماسي كرة القدم للطلاب

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد