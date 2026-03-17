ليلة القدر في الأدب والتراث.. محاضرة تثقيفية بثقافة القاهرة

نظم فرع ثقافة القاهرة عددا من اللقاءات الأدبية والمحاضرات التثقيفية والتوعوية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار خطة وزارة الثقافة.

واحتفالا بليلة القدر، عقد قصر ثقافة المطرية لقاء بعنوان "ليلة القدر في الأدب والتراث" تحدثت خلالها الكاتبة إلهام عفيفي رئيس نادي الأدب، عن مكانة تلك الليلة المباركة، وكيف تناولها الأدباء والشعراء عبر العصور بما تحمله من معان روحانية سامية وقيم إيمانية تدعو إلى التأمل والعمل الصالح، كما استعرضت نماذج من الكتابات الأدبية والشعرية التي تناولت هذه الليلة وتأثيرها في وجدان المبدعين.

كما أقيمت محاضرة بعنوان "فضل ليلة القدر"، أوضحت خلالها د. رحاب عبد العاطي، مسئول التمكين الثقافي، عظمة تلك الليلة التي هي خير من ألف شهر، وتقدر فيها مقادير العباد.

كما أشارت إلى فضل قيامها والاجتهاد فيها بالعبادة والدعاء وتلاوة القرآن، واختتمت حديثها بنقاشات حول أفضل الأعمال المستحبة في هذه الليلة، وأهمية اغتنام أيام العشر الأواخر من شهر رمضان في الطاعة والعمل الصالح.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومن خلال فرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، أقام قصر ثقافة روض الفرج محاضرة بعنوان "تشتيت الانتباه وضعف التركيز لدى الأطفال وأسبابه" تناولت خلالها هدى الإنشاصي، أخصائي نفسي إكلينيكي وخبير بوزارة التربية والتعليم، مفهوم تشتيت الانتباه لدى الأطفال وأبرز علاماته مثل كثرة الحركة وصعوبة التركيز لفترات طويلة والتشتت أثناء المذاكرة وضعف القدرة على إنجاز المهام.

كما تحدثت عن أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى ضعف التركيز لدى الأطفال، ومنها الإفراط في استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية وعدم تنظيم وقت النوم والضغوط النفسية داخل الأسرة أو المدرسة، إضافة إلى بعض العوامل الصحية أو الغذائية التي قد تؤثر في قدرة الطفل على الانتباه.

وأوضحت عددا من الأساليب التربوية التي تساعد الأسرة في التعامل مع هذه المشكلة، مثل تنظيم وقت الطفل بين المذاكرة والراحة والاهتمام بالأنشطة التي تنمي التركيز كالرسم والقراءة والألعاب الذهنية، مع ضرورة توفير بيئة هادئة للمذاكرة وتشجيع الطفل وتعزيز ثقته بنفسه.