لاتسيو يتعادل مع جنوى 2-2 في الدوري الإيطالي
خطة الهروب بالأتوبيس.. كيف أُخفيت كابلات الإنارة بعد سرقتها من مبنى وزارة العدل؟
إبراهيم فايق يكشف كواليس ميركاتو الأهلي .. صفقات مقيدة ومستقبل ديانج
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران
للاطمئنان على حالته الصحية.. نجوم الإسماعيلي يزورون حسن شحاتة
بكري : الرئيس لديه غُصة من المسئولين المتقاعسين في عملهم .. فيديو
دولة التلاوة لـ محمود السيد: موهبة تتألق منذ سنوات وأذهلت لجنة التحكيم
معرض القاهرة الدولي للكتاب يتخطى 4.5 مليون زائر في تسعة أيام منذ افتتاحه للجمهور | صور
كلامك مش داخل دماغي | إعلامي يوجّه رسالة صادمة لـ إمام عاشور
منظومة كرة تليق بمستوى النادي | الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي بدوري المرتبط
مصرع 200 شخص في انهيار منجم شرقي الكونغو
الهلال يضع قدمًا في دور ربع النهائي بعد الفوز على صن داونز بأبطال أفريقيا
أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران

تتواصل عمليات إرسال المزيد من القوات والأسلحة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك طائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية، والتي ستكون حاسمة في التعامل مع مجموعة من الاحتمالات، والتي على رأسها توجيه ضربة أمريكية لإيران. 

القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط

في حين تحظى عمليات نشر القوات البحرية الأمريكية باهتمام واسع، حلّقت طائرة استطلاع إلكتروني من طراز RC-135V Rivet Joint تابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية على الإنترنت. 

ووصلت الطائرة، التي تحمل رمز النداء Olive48، إلى قاعدة العديد صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب موقع FlightRadar24.

وقد أقلعت طائرة Rivet Joint من قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا، وتوقفت في قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل وصولها إلى قاعدة العديد.

وتُعدّ طائرة RC-135 من أكثر أصول جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية كفاءةً. 

وتحتوي كل طائرة نفاثة بحجم طائرة ركاب على مجموعة كبيرة من أنظمة استخبارات الإشارات (SIGINT) التي ترصد وتعترض الاتصالات وغيرها من الإشارات الإلكترونية. 

كما تستطيع الطائرة تحديد الموقع الجغرافي وتصنيف مصادر هذه الإشارات، بدءًا من أجهزة الراديو وصولًا إلى الرادارات.

تُستخدم طائرات RC-135 غالبًا لرسم خريطة إلكترونية شاملة لهيكل القوات المعادية، وتحديد مواقع دفاعاتها الجوية ومراكز القيادة والسيطرة، فضلًا عن اعتراض الاتصالات لمعرفة كيفية استجابتها لمختلف المؤثرات، أو حتى أثناء العمليات الروتينية. 

تُعد هذه المعلومات بالغة الأهمية لوضع خطة حرب فعّالة، ويجب تحديثها قبل بدء أي عملية كما أنها ضرورية جدًا للمراقبة الدفاعية وفهم نوايا العدو وحالة جيشه في أي وقت.

تُجرى عمليات نشر مشتركة لطائرات Rivet Joint في جميع أنحاء العالم بانتظام، بما في ذلك الشرق الأوسط، ففي نوفمبر الماضي، أكد مسؤول أمريكي أن إحدى هذه الطائرات قد نُشرت في منطقة القيادة الجنوبية الأمريكية "لاختبار أجهزة الاستشعار الفنزويلية وردود أفعالها، وذلك في إطار حملة الضغط لإظهار القدرات الأمريكية في منطقة الكاريبي". 

أعين أمريكا في السماء مقاتلة التجسس أوليف 48 القوات البحرية الأمريكية سلاح الجو الأمريكي Olive48 قاعدة أوفوت الجوية

ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟
ما السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس؟

ألم العصب الخامس في الوجه| نوبات مؤلمة تشبه الصدمات الكهربائية وطرق علاج حديثة

ما هو العصب الخامس

لماذا يعود الوزن بسرعة بعد التوقف عن حقن التخسيس؟.. دراسة تكشف السبب

السبب الحقيقي لعودة الوزن بعد حقن التخسيس

رعاية الأجداد للأحفاد تحميهم من مرض خطير.. دراسة تكشف فوائد غير متوقعة

فوائد صحية يجنيها الأجداد من رعاية احفادهم

