أعين أمريكا بالسماء .. وصول مقاتلة التجسس أوليف 48 إلى قطر يصعد التوتر ضد إيران

تتواصل عمليات إرسال المزيد من القوات والأسلحة الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك طائرة لجمع المعلومات الاستخباراتية الإلكترونية، والتي ستكون حاسمة في التعامل مع مجموعة من الاحتمالات، والتي على رأسها توجيه ضربة أمريكية لإيران.

القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط

في حين تحظى عمليات نشر القوات البحرية الأمريكية باهتمام واسع، حلّقت طائرة استطلاع إلكتروني من طراز RC-135V Rivet Joint تابعة لسلاح الجو الأمريكي إلى قاعدة العديد الجوية في قطر، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية على الإنترنت.

ووصلت الطائرة، التي تحمل رمز النداء Olive48، إلى قاعدة العديد صباح الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب موقع FlightRadar24.

وقد أقلعت طائرة Rivet Joint من قاعدة أوفوت الجوية في نبراسكا، وتوقفت في قاعدة ميلدنهال التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني قبل وصولها إلى قاعدة العديد.

وتُعدّ طائرة RC-135 من أكثر أصول جمع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية كفاءةً.

وتحتوي كل طائرة نفاثة بحجم طائرة ركاب على مجموعة كبيرة من أنظمة استخبارات الإشارات (SIGINT) التي ترصد وتعترض الاتصالات وغيرها من الإشارات الإلكترونية.

كما تستطيع الطائرة تحديد الموقع الجغرافي وتصنيف مصادر هذه الإشارات، بدءًا من أجهزة الراديو وصولًا إلى الرادارات.

تُستخدم طائرات RC-135 غالبًا لرسم خريطة إلكترونية شاملة لهيكل القوات المعادية، وتحديد مواقع دفاعاتها الجوية ومراكز القيادة والسيطرة، فضلًا عن اعتراض الاتصالات لمعرفة كيفية استجابتها لمختلف المؤثرات، أو حتى أثناء العمليات الروتينية.

تُعد هذه المعلومات بالغة الأهمية لوضع خطة حرب فعّالة، ويجب تحديثها قبل بدء أي عملية كما أنها ضرورية جدًا للمراقبة الدفاعية وفهم نوايا العدو وحالة جيشه في أي وقت.

تُجرى عمليات نشر مشتركة لطائرات Rivet Joint في جميع أنحاء العالم بانتظام، بما في ذلك الشرق الأوسط، ففي نوفمبر الماضي، أكد مسؤول أمريكي أن إحدى هذه الطائرات قد نُشرت في منطقة القيادة الجنوبية الأمريكية "لاختبار أجهزة الاستشعار الفنزويلية وردود أفعالها، وذلك في إطار حملة الضغط لإظهار القدرات الأمريكية في منطقة الكاريبي".