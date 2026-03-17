الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

القصة بدأت منذ آلاف السنين .. لماذا كعك العيد مستدير؟

كحك العيد
كحك العيد
أحمد أيمن

يتكرر في البيوت العربية وخاصة مصر مع اقتراب عيد الفطر إعداد صوانٍ من كعك العيد بأنواعه المختلفة، لكن الشكل الدائري يظل الغالب والأكثر ارتباطًا بالاحتفال.

هذا الشكل لم يُعتمد صدفة، بل له جذور تاريخية عميقة تمتد لآلاف السنين، تربط بين رموز فلكية وثقافات متنوعة.. فما سر الشكل الدائري للكحك؟

قصة نشأة الكحك 

منذ أكثر من خمسة آلاف عام في مصر القديمة كان الكعك يُصنع على هيئة قرص دائري يُقدم قربانًا للإله رع رمز الشمس، ويعكس اعتقاد المصريين القدماء بارتباط الحياة والطاقة بضوء الشمس. ارتبطت تلك الأقراص في المعابد بنقوش تمثل سنابل القمح أو عباد الشمس، وهي رموز وفيرة في عدة مواقع أثرية تصور تقديم الكعك كجزء من طقوس الاحتفال. 

في تلك الحقبة، لم يكن الكعك مجرد طعام، بل كان «تقدمة» تحمل معنى روحيًا ومجتمعيًا، وكانت الكلمة نفسها — التي عرفت في الهيروغليفية بصيغة كحا-ك — تدل على ما يقدمه الخبازون في المناسبات. 

وقد حافظ المصريون عبر العصور على عادة صناعة الكعك الدائري حتى بعد دخول المسيحية والإسلام إلى البلاد، وأصبح رمزًا لفرحة العيد يُقدَّم في الأفراح والمناسبات الاجتماعية. 

التطور التاريخي لصناعة الكحك

مع دخول العصر الإسلامي، وتحديدًا في حكم الفاطميين في مصر، أخذ الكعك مكانة اجتماعية أوسع، حيث أنشأ الخليفة الفاطمي العزيز بالله ما عرف بـ«دار الفطرة» لإدارة إنتاج وتوزيع الحلوى خلال عيد الفطر، وكانت الأقراص الدائرية المميزة ذات نقش «كل واشكر» تُعرف باسم كعك الفطرة، تحمل رسالة شكر لله على النعم وتشجع على التراحم بين الناس. 

النقوش والزخارف التي تُرصَّ على الكعك تختلف باختلاف المناطق؛ ففي مصر هناك نقوش سنابل القمح وعلامات تعكس الذات الثقافية، أما في بلاد الشام فيُعرف الكعك باسم «المفتول» ويعبر عن طقوس اجتماعية مرتبطة بالاحتفال نفسه. 

مع مرور الزمن انتقل هذا التقليد إلى بقية البلدان الإسلامية، فاحتفظت المجتمعات بتقاليدها المتنوعة في تزيين الكعك ورشه بالسمسم أو السكر، لكن الشكل الدائري ظل الثابت. 

الاستدارة في هذا السياق تحمل معاني رمزية عميقة؛ ففي مصر القديمة كانت تمثل الشمس ومصدر الحياة، بينما في ثقافات أخرى مثل الصين القديمة ارتبط الشكل الدائري بفكرة اكتمال القمر ووحدة العائلة في الاحتفالات الموسمية. 

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

العيد امتى دار الإفتاء تحدد اول ايام عيد الفطر

العيد إمتى.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

نهال القاضي

وفاة الفنانة نهال القاضي.. تفاصيل موعد ومكان جنازتها

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر 2026.. 7 أمارات مؤكدة لاحظ وقوعها قبل غروب شمس اليوم

صورة أرشيفية

فصل تلميذ في 6 ابتدائي لإعتداءه هو والدته على زميله بفناء مدرسة بالقليوبية

الاهلي

لا يستحق المشاركة أساسيا.. محمود أبو الدهب يفتح النار على نجم الأهلي

رأيت ليلة القدر أمس

هل رأيت ليلة القدر أمس 27 رمضان؟.. باقي 3 علامات لم تظهر حتى الآن

صينية الدجاج

طريقة عمل صينية الدجاج بالخضار بمذاق مختلف

ميرنا الهلباوي

شغالة معايا من 10 سنين.. ميرنا الهلباوي تتعرض للسرقة من خادمتها

لازانيا

هنفطر ايه النهاردة؟ .. دجاج بصوص الفلفل الأحمر ولازانيا بالخضار المشوي

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك
أعراض الفسيخ الفاسد على جسمك

في احتفالية كبرى.. تكريم 150 حافظا للقرآن الكريم بقرية أولاد عابدين في فاقوس

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم

صداع يوقظك من النوم فجأة.. ما أسبابه؟

صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟
صداع يوقظك من النوم فجأة… ما أسبابه؟

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صحاب الأرض… حين تتحول الدراما إلى شهادة على التاريخ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

المزيد