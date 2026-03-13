رائحة وطعم وقوام.. طرق مضمونة لمعرفة الكحك الطازج

يبحث الجميع عن كحك لذيذ وطازج، لكن اختيار المنتج الجيد يحتاج للانتباه لعدة علامات واضحة تفرق بين الكحك الطازج والجيد والكحك منخفض الجودة أو الفاسد.



1. الرائحة المميزة

الكحك الجيد له رائحة زبدة طبيعية ومميزة، وأي رائحة نفاذة أو غريبة قد تدل على استخدام سمن غير جيد أو وجود فساد.



2. اللون الذهبي الفاتح

يفضل اختيار الكحك ذي اللون الذهبي الفاتح والمتجانس، بينما يدل اللون الغامق أو البني الداكن على احتراق الكحك أو سوء الخبز.



3. القوام المتماسك

الكحك الجيد يكون هشاً لكنه متماسك عند لمسه، وليس لينًا بشكل زائد أو صلبًا جدًا، حيث يؤثر القوام على الطعم ويعكس جودة العجين والمكونات.



4. الملمس الخارجي

الكحك الجيد يكون سطحه ناعمًا ومتساويًا، ولا يحتوي على فقاعات هواء كبيرة أو تشققات غير طبيعية.



5. المكونات الطبيعية

يفضل أن يكون الكحك محضرًا بمكونات طبيعية مثل الزبدة والسكر والدقيق، وتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة أو نكهات صناعية قوية.



6. التعبئة والتغليف

الكحك المعبأ في علب محكمة الغلق يحافظ على طزاجته لفترة أطول، أما الكحك المعروض مكشوفًا فقد يتعرض للأتربة أو البكتيريا.



7. تاريخ الإنتاج والصلاحية

إذا كان الكحك معبأ، يجب التأكد من تاريخ الإنتاج والصلاحية لضمان جودته وسلامته قبل الشراء.