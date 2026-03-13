الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل البيف ستراجانوف.. وصفة سهلة ومختلفة

آية التيجي

تعد وصفة البيف ستراجانوف من الأكلات العالمية التي لاقت رواجا كبيرا في المطابخ العربية، نظرا لمذاقها الغني وسهولة تحضيرها.

وقدم الشيف حسن طريقة بسيطة لتحضير البيف ستراجانوف في المنزل باستخدام مكونات متوفرة وخطوات سهلة، وفي هذا التقرير نستعرض طريقة تحضيره بالتفصيل.

مقادير البيف ستراجانوف للشيف حسن:
600 جرام لحم بقري (بتلو أو فليتو) مقطع شرائح رفيعة
بصلة متوسطة مفرومة
2 فص ثوم مهروس
200 جرام مشروم طازج مقطع شرائح
مكونات الصوص
كوب ونصف مرقة لحم
كوب كريمة طهي
2 ملعقة كبيرة مستردة (خردل)
ملعقة كبيرة دقيق
التوابل
ملح حسب الرغبة
فلفل أسود
رشة قرفة
ملعقة زبدة مع قليل من الزيت

طريقة عمل البيف ستراجانوف خطوة بخطوة:

ـ لتشويح اللحم : في مقلاة على نار متوسطة، يتم تسخين الزبدة مع الزيت، ثم إضافة شرائح اللحم وتقليبها جيدًا حتى يتغير لونها وتصبح طرية، ثم ترفع جانبًا.

ـ لتحضير خليط المشروم
في نفس المقلاة، يتم تشويح البصل والثوم حتى يذبلا، ثم إضافة المشروم وتقليبه حتى ينضج.

ـ تجهيز الصوص الكريمي
يضاف الدقيق إلى الخليط مع التقليب لمدة دقيقة، ثم تضاف مرقة اللحم والمستردة مع التحريك حتى يبدأ الخليط في الغليان.

ـ لدمج المكونات : يتم إعادة اللحم إلى المقلاة، ثم إضافة كريمة الطهي وتقليب المكونات على نار هادئة حتى يصبح القوام كريميًا ومتجانسًا.
ـ يتبل الطبق بالملح والفلفل الأسود ورشة القرفة، ثم يزين بالبقدونس المفروم، ويقدم ساخنًا بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة.

نصائح لنجاح وصفة البيف ستراجانوف

ـ تقطيع اللحم إلى شرائح رفيعة ليسهل نضجه.

ـ عدم طهي اللحم لفترة طويلة حتى لا يصبح جافًا.

ـ استخدام مشروم طازج للحصول على أفضل طعم.

ـ إضافة الكريمة في النهاية للحصول على قوام مثالي.

ستراجانوف وصفة البيف ستراجانوف طريقة عمل البيف ستراجانوف للشيف حسن أكلات باللحمة وصفات غداء سهلة وصفات لحوم وصفات المطاعم في البيت

