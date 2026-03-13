الشرقية تكثف حملات إزالة التعديات في المهد بمختلف المراكز والمدن

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار محافظ الشرقية إلي أنه شهدت مدينة القرين إيقاف وإزالة فوري لأعمال بناء صب سقف مخالف علي مساحة ٨٠ متراً بالطريق الحربي ، وتمت الإزالة كلياً ، تحت إشراف إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين.

وشهد مركز بلبيس إزالة سملات وحالة بناء بالدبش الأبيض على مساحة ٢٠٠ متراً بالروضة الشرقية التابعة للوحدة المحلية بغيتة وإزالة أعمدة مخالفة على مساحة ٨٠ متراً طولي، وفك شدة خشبية لغرفة داخل سور على مساحة ١٢ متراً، وإزالة حوائط من الطوب الأحمر لجمالون معدني على مساحة ٢٥ متراً طولي بجمعية المدينة المنورة ببساتين الإسماعيلية التابعة للوحدة المحلية بالزوامل وإزالة تعديات بالبناء على الأرض الزراعية بناحية الكفر القديم (عزبة أبو حسان) التابعة للوحدة المحلية بكفر إبراهيم العايدي على مساحة ٢٠٠ متراً، وتمت الإزالة كلياً، تحت إشراف اللواء ا.ح أحمد شاكر رئيس المركز والمدينة.

وفي مركز ابو حماد تم إزالة قواعد وسملات خرسانية على مساحة ١٠٠ متراً بنطاق الوحدة المحلية بالملاك وتمت الإزالة كلياً، تحت إشراف المهندس سامي معجل رئيس المركز والمدينة.

فيما شهد مركز ههيا إزالة حالة بناء بالدبش الأبيض والمونة الأسمنتية على مساحة ٥٠ متراً بنطاق قرية خلوة دبوس التابعة للوحدة المحلية بمنزل حيان وتمت الإزالة كلياً، تحت إشراف أيمن هيكل رئيس المركز والمدينة.

شدد محافظ الشرقية على استمرار الملاحقة الميدانية لكافة أشكال التعديات المخالفة مؤكداً فرض سيادة القانون والتعامل بيد من حديد مع المخالفين لضمان استرداد حق الدولة وحماية الرقعة الزراعية.