إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الهمم، من خلال تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في دمجهم داخل المجتمع، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية.

ومن جانبه أعرب أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن دعمه للمبادرات المجتمعية والإنسانية للأسر الأولى بالرعاية وخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً التعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهذه الفئة، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال الأشخاص ذوي الهمم وذويهم لتلبية كافة احتياجاتهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه،أوضح توفيق حماد رئيس الإتحاد النوعي لهيئات وجمعيات رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة فرع محافظة الشرقية أنه تم تنظيم حفل الإفطار الرمضاني الجماعي السنوي للعام الثامن علي التوالي وبمشاركة( ١٠٠ ) طفل من الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالتعاون مع جمعية إنسان للتنمية بنادي الشرقية الرياضي في أجواء رمضانية اتسمت بالدفء الإنساني والتكافل الاجتماعي وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية وممثلي الجمعيات الأهلية.