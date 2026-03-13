قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه زيادة.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس 2026 ورابط الاستعلام
مفاجأة.. لماذا سحبت روسيا موظفيها من محطة بوشهر النووية في إيران؟
نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة
البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لسيادة لبنان واستقراره وسلامة أراضيه
بعد تقييد مسن.. التضامن تقرر إغلاق دار رعاية بمصر الجديدة وإحالة القائمين عليها للنيابة
معتمد جمال يوجّه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة بطل الكونغو
صدمة لمحبيها.. كيا تودع محرك سيارتها الأشهر للأبد
مستقر بدون تغيير.. سعر الدولار يسجل 52.38 جنيهًا اليوم
وزيرا الداخلية والدفاع وقادة القوات المسلحة يشهدون حفل إفطار الشرطة | فيديو
إقبال متوسط لمهندسي بورسعيد بجولة الإعادة على مقعد النقيب
جيش الاحتلال الإسرائيلي: استهدفنا مسئولين استخباراتيين إيرانيين رفيعي المستوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

إفطار رمضاني بمشاركة 100 طفل من ذوي الهمم وأسرهم في الشرقية

محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم ورعاية الأشخاص ذوي الهمم، من خلال تنظيم الفعاليات المجتمعية التي تسهم في دمجهم داخل المجتمع، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بهذه الفئة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية  لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف الأنشطة المجتمعية.

ومن جانبه أعرب أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي عن دعمه للمبادرات المجتمعية والإنسانية للأسر الأولى بالرعاية وخاصة من الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً التعاون الكامل مع مؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهذه الفئة، مؤكداً أن مكتبه مفتوح دائمًا لاستقبال الأشخاص ذوي الهمم وذويهم لتلبية كافة احتياجاتهم وفقاً للإمكانيات المتاحة.

ومن جانبه،أوضح توفيق حماد رئيس الإتحاد النوعي لهيئات وجمعيات رعاية الفئات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة فرع محافظة الشرقية أنه تم تنظيم  حفل الإفطار الرمضاني الجماعي السنوي للعام الثامن علي التوالي وبمشاركة( ١٠٠ ) طفل من الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بالتعاون مع جمعية إنسان للتنمية بنادي الشرقية الرياضي في أجواء رمضانية اتسمت بالدفء الإنساني والتكافل الاجتماعي وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والمجتمعية وممثلي الجمعيات الأهلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

