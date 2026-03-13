الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الري يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الشرقية

وزير الري
حنان توفيق

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٦ بزيارة لمحافظة الشرقية لتفقد حالة المنظومة المائية، وكان فى إستقبال سيادته السيد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والذى أعرب عن خالص ترحيبه بالسيد الوزير .

وتفقد الدكتور سويلم والمهندس الاشمونى عملية تغطية مصرف بلبيس بمركز الزقازيق، بطول ١٠٠ متر فى المسافة من كيلو ١٨.٢٠٠ إلى كيلو ١٨.٣٠٠، والتى تم نهو تنفيذها تحت إشراف هيئة الصرف، حيث وجه الدكتور سويلم بإتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على التغطية، وإعداد مقترح لإستغلال التغطية بشكل حضاري وتنموي كونها مدخل لمدينة بلبيس، مع دراسة توقيع بروتوكول مشترك بين الوزارة والمحافظة فى هذا الشأن .
 

مواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف

كما شدد الدكتور سويلم على مواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف بزمام محافظة الشرقية ونهوها قبل موسم أقصى الإحتياجات المائية المقبل، مع التوجيه بقيام أجهزة الوزارة بسرعة رفع نواتج التطهيرات من على جسور الترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة المحافظة .

كما تفقد الدكتور سويلم والمهندس الأشموني عملية تأهيل مركز الطوارئ والمعدات التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمركز الزقازيق، حيث تم تفقد جاهزية المعدات (سيارات - وحدات رفع - ....)، وقد وجه الدكتور سويلم ببحث وتوفير احتياجات تطوير مركز الطوارئ، واعداد مقترح متكامل للتأهيل والدعم، كما اطمأن سيادته الي حالة وجاهزية وحدات الرفع هيدروفلو الطوارئ بالمركز، وكذا وحدات الديزل لدعم محطات الرفع .

وفيما يخص إجراءات الوزارة للتعامل مع نقص العمالة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء .. أشار  الدكتور سويلم لقيام الوزارة بعمل تدريب تحويلي لعدد من العاملين بالوزارة للعمل كفنيين او سائقين للمساهمة فى سد عجز الكوادر الفنية، بالاضافة للدور المنشود من "المدارس الفنية المهنية لتكنولوجيا المياه" المزمع اطلاقها قريبا فى توفير الكوادر البشرية المؤهلة من الفنيين مستقبلا .

وقد توجه الدكتور سويلم بالشكر للمهندسين والعاملين والفنيين بهيئة الصرف القائمين علي الاعداد والمتابعة والتنفيذ لتغطية مصرف بلبيس، وأيضا للمهندسين والعاملين والفنيين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمين على تأهيل مركز الطوارئ بالزقازيق .

