وفد رفيع المستوى من الأكاديمية العسكرية المصرية في جامعة عين شمس لتمكين شباب الخريجين.. الأحد

تستضيف كلية التجارة جامعة عين شمس، حدثا استثنائيا يوم الأحد المقبل الموافق 15 مارس، للكشف عن تفاصيل الانضمام للمبادرة الرئاسية الرائدة "بُناة مصر الرقمية"، وطرح فرص أكاديمية ومهنية واعدة لطلاب الفرق النهائية.

يأتي ذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين الشباب المصري وتأهيلهم لقيادة قاطرة التحول الرقمي، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة.

يُعقد الحدث يوم الأحد الموافق 15 مارس 2026، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بقاعة الدكتور علي لطفي بكلية التجارة - جامعة عين شمس.

حيث تستقبل الكلية وفداً رفيع المستوى من الأكاديمية العسكرية المصرية، برئاسة اللواء الدكتور شادي الجوهري، مستشار مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للشئون الأكاديمية والابتكار.

ويوجه هذا اللقاء خصيصاً لطلاب الفرق النهائية لإعدادهم لخطوة ما بعد التخرج ورسم ملامح مستقبلهم المهني.

يتصدر جدول أعمال اللقاء الإعلان عن آليات وكيفية الاشتراك في مبادرة "بُناة مصر الرقمية"، والتي تقام تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وتأتي بتعاون مشترك وفعال بين جامعة عين شمس، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأكاديمية العسكرية المصرية.

وتُعد المبادرة منحة مجانية بالكامل، وتندرج تحت محور "بناء الإنسان المصري" ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات.

وتهدف إلى تمكين الجيل القادم من الشباب ليصبحوا قادة على مستوى عالمي، من خلال إلحاق الخريجين المتفوقين ببرنامج تدريبي هجين ومكثف، يجمع البرنامج بين أحدث التقنيات التكنولوجية، وتنمية المهارات القيادية والإدارية، واللغة الإنجليزية، لتخريج كوادر قادرة على تنفيذ الرؤية الرقمية لمصر 2030 وتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.

لا تقتصر فعاليات اللقاء على المبادرة الرئاسية فحسب، بل يمتد ليشمل إعلانات هامة من الأكاديمية العسكرية المصرية، والتي تهم طلاب الكلية بشكل مباشر، وأبرزها:

* برامج التأهيل المتخصصة: الإعلان عن البرامج الخاصة التي تتيحها الأكاديمية العسكرية لخريجي كليات التجارة للالتحاق بها فور تخرجهم، مما يفتح أمامهم آفاقاً مهنية متميزة في خدمة الوطن.

* المؤتمر الدولي للاتصالات: الكشف عن تفاصيل المؤتمر السنوي للأكاديمية؛ المؤتمر الدولي السادس للاتصالات (ITC-Egypt 2026)، مع توضيح آليات وكيفية مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في فعالياته، لتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في الأوساط الجامعية.

يُعد هذا اللقاء فرصة ذهبية لطلاب الفرق النهائية بكلية التجارة للتعرف عن قرب على متطلبات المستقبل، والاستفادة من الدعم الكبير الذي تقدمه إدارة الجامعة لتأهيل أبنائها لمواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة.