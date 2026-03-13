قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. الإفراط في تناول الكحك والبسكويت يصيبك بهذا المرض

الكحك
الكحك
نهى هجرس

مع اقتراب عيد الفطر نستمتع بتناول الكحك و البسكويت  اللذيذ، فهو الرفيق الأمثل لشاي الصباح ، مع ذلك، قد يكون للإفراط في تناول هذه الحلويات آثار سلبية عديدة على الصحة.

أضرار الإفراط في تناول الكحك والبسكويت 

فمعظم أنواع البسكويت تُصنع من الدقيق المكرر والسكر والدهون المتحولة، مما يوفر سعرات حرارية فارغة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصةً لمن يحاولون التحكم في كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها. 

إضافةً إلى ذلك، قد يتسبب ارتفاع نسبة السكر في ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وهو أمرٌ مثير للقلق بشكل خاص لمرضى السكري أو لمن يحاولون ضبط مستوى السكر في دمهم.

علاوة على ذلك، تحتوي العديد من أنواع البسكويت على مستويات عالية من الدهون المشبعة، والتي غالباً ما تُستخرج من زيت النخيل، مما قد يرفع مستويات الكوليسترول الضار ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. 

كما أن محتوى الصوديوم، الذي غالباً ما يُغفل عنه، قد يُساهم في ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت، ورغم توفر خيارات بسكويت صحية، من المهم ملاحظة أن العديد منها لا يزال يحتوي على دقيق مكرر وزيت نخيل ودهون أخرى غير صحية، ولكن بكميات أقل.

الكحك الكحك والبسكويت أضرار الكحك والبسكوبت مخاطر الإفراط في الكحك والبسكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

صرف مرتبات مارس 2026 في هذا الموعد قبل عيد الفطر.. جدول الأجور

دعاء ليلة القدر - ادعية ليلة القدر

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات رددها النبي شاملة للخيرات.. وأفضل 310 أدعية مستجابة

الفيديو المتداول

العربية النقل سويتها بالأرض .. قريب ضحية حادث المرج يكشف عن مأساة | خاص

الارصاد

عواصف ترابية وأمطار تضرب هذه المناطق.. و"الأرصاد" تُحذر من التقلبات الجوية

هانى شاكر

رفقة زوجته.. وصول هاني شاكر إلى باريس لتلقى العلاج

نتنياهو

نتنياهو : النظام الإيراني يقترب من السقوط.. ويجب خروج الشعب إلى الشوارع

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

الاهلي وبيراميدز

بسبب تضارب مواعيد الدوري.. خبير تحكيمي يهاجم قرعة الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

وزير الخارجية الإسرائيلي

إسرائيل: هدفنا إزالة التهديدات الوجودية التي تشكلها إيران على المدى البعيد

شيرين عبد الوهاب

المهن الموسيقية تطمئن الجمهور على الفنانة شيرين عبد الوهاب

جمال شعبان

سر بطارية الأذين الأيمن.. جمال شعبان يوضح كيف تعمل كهرباء القلب

بالصور

رجيم قاسي يفقدك الوزن بسرعة.. بين الحلم والمخاطر

رجيم قاسي
رجيم قاسي
رجيم قاسي

الكفتة الحمراء.. فطار بسيط بطعم زمان على سفرة رمضان

كفتة الحمراء
كفتة الحمراء
كفتة الحمراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد