احذر.. الإفراط في تناول الكحك والبسكويت يصيبك بهذا المرض

مع اقتراب عيد الفطر نستمتع بتناول الكحك و البسكويت اللذيذ، فهو الرفيق الأمثل لشاي الصباح ، مع ذلك، قد يكون للإفراط في تناول هذه الحلويات آثار سلبية عديدة على الصحة.

أضرار الإفراط في تناول الكحك والبسكويت

فمعظم أنواع البسكويت تُصنع من الدقيق المكرر والسكر والدهون المتحولة، مما يوفر سعرات حرارية فارغة تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، وهذا قد يؤدي إلى زيادة الوزن، خاصةً لمن يحاولون التحكم في كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها.

إضافةً إلى ذلك، قد يتسبب ارتفاع نسبة السكر في ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم، وهو أمرٌ مثير للقلق بشكل خاص لمرضى السكري أو لمن يحاولون ضبط مستوى السكر في دمهم.

علاوة على ذلك، تحتوي العديد من أنواع البسكويت على مستويات عالية من الدهون المشبعة، والتي غالباً ما تُستخرج من زيت النخيل، مما قد يرفع مستويات الكوليسترول الضار ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كما أن محتوى الصوديوم، الذي غالباً ما يُغفل عنه، قد يُساهم في ارتفاع ضغط الدم مع مرور الوقت، ورغم توفر خيارات بسكويت صحية، من المهم ملاحظة أن العديد منها لا يزال يحتوي على دقيق مكرر وزيت نخيل ودهون أخرى غير صحية، ولكن بكميات أقل.