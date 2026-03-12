اكتشف الممنوعين من مسحوق البروتين

يعد من أبرز المكملات الغذائية التى ذاع صيتها فى السنوات الماضية بسبب احتواءه على قدر كبير من البروتين مما يبحسن من عملية نمو الخلايا والعضلات وعكس الشيخوخة وتسريع التعافى.

ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم من ينبغي عليه تجنب مسحوق البروتين؟



رغم فوائد مساحيق البروتين المتعددة، كنمو العضلات، وتسريع التعافي، ودعم صحة المفاصل والجلد، إلا أنه ينبغي على بعض الفئات الحدّ من استخدامها أو تجنبها تمامًا إلا بوصفة طبية، وتشمل هذه الفئات:

الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز: تحتوي بروتينات مصل اللبن والكازين على اللاكتوز، مما قد يسبب مشاكل في المعدة مثل الانتفاخ أو التقلصات أو الإسهال.



الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى: قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البروتين، وخاصةً من مصل اللبن، إلى زيادة الضغط على الكلى وتفاقم مشاكلها الموجودة كما أن تناول كميات كبيرة من البروتين قد يزيد من ترشيح الكلى وتدفق الدم إليها، مما قد يرفع ضغط الكلى ويسبب المزيد من الضرر للكلى الضعيفة أصلاً .



الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب أو البروتينات الحيوانية: يمكن أن تسبب البروتينات مثل الكازين أو مصل اللبن أو الكولاجين من الأبقار أو الخنازير أو الأسماك ردود فعل تحسسية.



الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه الإضافات: تحتوي بعض مساحيق البروتين على محليات أو مواد مالئة أو مواد منكهة قد تسبب اضطراب المعدة أو مشاكل صحية أخرى بسبب الآثار الجانبية لمسحوق البروتين .



ينبغي على هذه المجموعات تجنب أو الحد من تناول مسحوق البروتين إلا إذا أوصى بذلك أحد المتخصصين في الرعاية الصحية.