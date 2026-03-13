بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 179 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية المهمة خلال الفترة (6 : 12 مارس 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 6 مارس 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تنظيم مؤتمر "إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان" وذلك يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2026 برئاسة مشتركة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والتعاون الدولى، وبمشاركة وحضور ممثلي وزارت المالية والاستثمار والصناعة وبعض الوزارات المعنية والسادة المحافظين وممثلي المحافظات، والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والمستثمرين ذات الصلة في إطار الترويج للفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية بكل محافظة وتبنيها من جانب الوزارات والجهات الشريكة على المستوى المركزي والمحلي.

كما وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة للتصدي والعمل علي وقف عمليات الاتجار غير المشروع بالحياة البرية حفاظاً على الموارد الطبيعية و التنوع البيولوجي.

*السبت 7 مارس 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء خلال شهر فبراير 2026 ، في متابعة الأداء الميداني للوحدات المحلية بالمحافظات، وضبط منظومة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث أوضح التقرير أنه تم تنفيذ عدد (26) حملة تفتيشية متنوعة (مخطط – مفاجئ – فحص شكاوى) في 8 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، سوهاج، المنيا، كفر الشيخ، أسوان، والإسكندرية، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأداء التنفيذي ومتابعة تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للعمل المحلي.

كما تلقت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تجمعات لمخلفات مباني وإشغالات بمنطقة المنيرة التابعة لحي إمبابة بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى استغاثة متداولة من بعض أهالي منطقة عزبة علي عبد العال – زاوية الكرادسة – مركز الفيوم بشأن تراكم كميات من القمامة داخل أحد المجاري المائية بالمنطقة.

*الأحد 8 مارس 2026:*

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالعاصمة الجديدة، وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة منال عوض، أن هناك تكليفات واضحة لإدارات المُتابعة والتفتيش في كل محافظة، بتحرك فرقها الميدانية يومياً لمتابعة الأسواق، للوقوف على حجم توافر السلع اللازمة لاحتياجات المواطنين، وتوازن الأسعار، ورصد أي مُمارسات احتكارية ومواجهتها.

وتلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود تجمعات للقمامة بمنطقة (اللبيني فيصل/ بولاق الدكرور) بمحافظة الجيزة .

كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع شركة انتيبولوشن المتعاقدة مع قناة السويس لتقديم خدمات إدارة مخلفات السفن، باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار وفقاً لأحدث المعايير البيئية الدولية، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في إدارة المخلفات في المحميات البحرية، وذلك بحضور السيد كريتون كاتسامينيس الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد عبد الوهاب حافظ المدير المالي بالشركة والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

*الأثنين 9 مارس 2026:*

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، مشيرة إلي ان انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على أهمية تمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية، تعمل الحكومة المصرية على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي، وربط الخطط التنموية بالمحافظات بالأطر الوطنية الحاكمة للتنمية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وشهدت الجلسة الثانية من مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى عام 2030 لمحافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والذي شهدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وعدد من المحافظين ، استعراضاً من الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف والدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر لملامح الرؤية الاستراتيجية والخطة متوسطة الأجل.

كما أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال ختام المؤتمر أن إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى 2040 والخطة متوسطة الأجل حتى 2030" لمحافظات أسوان والأقصر والفيوم وبني سويف يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ نموذج متكامل للتنمية المحلية، قائم على التخطيط الاستراتيجي التشاركي، وتعزيز دور المحافظات كمحركات للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

*الثلاثاء 10 مارس 2026:*

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع السادة المحافظين ونواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات الإجراءات التي تم اتخاذها لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية ( سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي ) وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بزيادة أسعار البنزين والسولار .

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة اجتماعاً مع عدد من قيادات وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بخطوات تيسير وتبسيط إجراءات إصدار تراخيص المحال العامة والتجارية والأنشطة المختلفة، ومتابعة جهود تطوير ورقمنة بعض الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

كما شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إطلاق الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز صون التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية، ووضع أسس واضحة للإدارة المستدامة للثروات الطبيعية لنا وللأجيال القادمة، مؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل البيئي في مصر، ويجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بين مختلف الجهات المعنية، كما يترجم رؤية القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

*الأربعاء 11 مارس 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا بشأن ما رصده مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومركز إدارة الأزمات بالوزارة من صور ومنشورات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تشير إلى وجود إشغالات ومخالفات بيئية في عدد من المحافظات، من بينها مدينة العلمين بمحافظة مطروح، ومنطقة كورنيش المرشحة بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية، إلى جانب بعض المناطق بمركزي الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث وجهت الوزيرة مركز سيطرة الشبكة الوطنية بسرعة التنسيق مع المحافظات المعنية لإجراء مراجعات ميدانية عاجلة للمواقع المشار إليها، للتحقق من الوضع القائم على الطبيعة واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للتعامل الفوري مع أية تراكمات للمخلفات أو مظاهر إشغال قد تؤثر على الحركة المرورية أو الحالة البيئية.

وعقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات وتسريع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي IDEIA))، وتطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير ورقمنة منظومات العمل بالقطاع البيئي، بما يدعم تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة مختلف الملفات البيئية.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع شركة انفيروماستر للخدمات البيئية بتنظيم حملات نظافة بحي الهرم، بالتعاون والتنسيق مع الحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء ودعم منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

*الخميس 12 مارس 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن قيام لجنة مشتركة من الوزارة برئاسة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وعضوية الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي والإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، بالمرور الميداني على عدد من الوحدات المحلية بمحافظة الجيزة، شملت حي بولاق الدكرور ومركز ومدينة كرداسة وحي الهرم، وذلك لمتابعة منظومة العمل وضبط مخالفات البناء والإشغالات ومراجعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع عشر لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، بحضور عدد من القيادات .

كما استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية ، خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم عقب أداء اليمين الدستورية وكذا تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين الأخيرة فيما يخص الملفات الخدمية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .