تضاعف مبيعات ستيلانتس للسيارات رغم خسارة 2% من الأرباح

كشفت مجموعة "ستيلانتس" العالمية، التي تضم تحت مظلتها علامات عريقة مثل "جيب" و"فيات" و"بيجو"، عن نتائجها المالية الكاملة لعام 2025؛ حيث كشفت الأرقام عن تسجيل صافي خسارة ضخمة تجاوزت 22.3 مليار يورو.

وبالرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أن الشركة أوضحت أن هذه الخسائر لم تكن نتيجة تراجع تشغيلي صرف، بل جاءت مدفوعة بأعباء استثنائية بلغت 25.4 مليار يورو ترتبط بعملية "إعادة مواءمة" جريئة وحاسمة لأعمالها؛ تهدف إلى تصحيح مسار خطط المنتجات وسلاسل توريد المركبات الكهربائية لتتناسب مع الطلب الحقيقي للعملاء في الأسواق العالمية.

تراجع طفيف في الإيرادات السنوية وتحديات تقلبات أسعار الصرف

سجلت المجموعة إيرادات صافية بلغت 153.5 مليار يورو خلال عام 2025؛ وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 2% مقارنة بالعام السابق.

وقد تأثرت هذه النتائج بشكل مباشر بتقلبات أسعار الصرف القوية وتراجع صافي الأسعار خلال النصف الأول من العام.

ومع ذلك، نجحت في تعويض هذا التراجع جزئيًا من خلال ارتفاع أحجام المبيعات في النصف الثاني وتحسن مزيج المنتجات؛ حيث استعاد الفريق التنفيذي الجديد زخم النمو في الإيرادات بنسبة 10% خلال الستة أشهر الأخيرة من العام؛ مما يعكس قدرة المجموعة على التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية.

انتعاش قوي في أمريكا الشمالية وتحسن ملحوظ في معايير الجودة

شهد النصف الثاني من عام 2025 أداءً تشغيليًّا قويًّا؛ حيث نمت الشحنات المجمعة بنسبة 11% لتصل إلى 2.8 مليون وحدة.

وبرزت منطقة أمريكا الشمالية كمحرك رئيسي لهذا النمو بزيادة قدرها 39% في حجم الشحنات؛ بفضل عودة مستويات المخزون إلى طبيعتها وتنامي الزخم التجاري للطرازات الجديدة.

وبالتوازي مع هذا النمو، حققت ستيلانتس تقدمًا ملموسًا في تجربة العملاء؛ إذ انخفضت الملاحظات المسجلة على المركبات في شهرها الأول من الاستخدام بنسبة تجاوزت 50% في أمريكا الشمالية؛ مما يؤكد نجاح استراتيجية الإدارة الجديدة في رفع كفاءة التصنيع وموثوقية المنتجات.

تتطلع ستيلانتس إلى عام 2026 بتفاؤل حذر؛ حيث تخطط لإطلاق مجموعة من الطرازات الاستراتيجية لتعزيز حصتها السوقية؛ مثل "Jeep Cherokee" و"Dodge Charger SIXPACK" في أمريكا الشمالية، و"Citroen C5 Aircross" الكهربائية في أوروبا.

وتهدف الشركة من خلال هذه التوسعات إلى تحقيق نمو في الإيرادات الصافية وتحسين هوامش الأرباح التشغيلية تدريجيًا.

ومع متانة مركزها المالي الذي يتمتع بسيولة تصل إلى 46 مليار يورو، قررت المجموعة تعليق توزيعات الأرباح مؤقتًا لضمان توجيه كافة الموارد نحو تمويل خطط النمو المستقبلية وضمان التحول الناجح نحو عصر التنقل المستدام والربحي في آن واحد.