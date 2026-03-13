تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة

يبحث عدد من كبار السن وذوي الهمم عن التسهيلات المقدمة بالسكة الحديد والتي أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم حزمة من الإجراءات والخدمات الجديدة ضمن تسهيلات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026، وذلك في إطار جهودها لتحسين تجربة السفر وتوفير مزيد من الراحة لهذه الفئات داخل المحطات وعلى متن القطارات.

تسهيلات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم

وخصصت الهيئة، عددا من شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بما يتيح لهم حجز وصرف التذاكر بسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أمام منافذ البيع.

كما تنفذ الهيئة برامج تدريب وتوعية دورية للعاملين، بهدف تعريفهم بأساليب التعامل المناسبة مع هذه الفئة من الركاب وكيفية تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

تسهيلات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026

تشمل التسهيلات أيضا توفير وسائل مساعدة للحركة داخل المحطات، حيث أتاحت الهيئة عربات كهربائية وكراسي متحركة تستخدم مجانا لنقل كبار السن وذوي الهمم إلى مكاتب التذاكر وأرصفة القطارات.

كما تم تخصيص مكاتب لخدمة العملاء بالقرب من مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم للركاب منذ لحظة وصولهم وحتى الانتهاء من إجراءات الحجز والوصول إلى القطار.

وفي إطار تحسين مستوى الخدمات داخل القطارات، خصصت الهيئة أربعة مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية لذوي الهمم، مع وضع علامات وإرشادات واضحة تشير إلى هذه المقاعد.

وضمن جهود تطوير الخدمة، قامت الهيئة بتدريب عدد من موظفي خدمة العملاء على استخدام لغة الإشارة لضمان التواصل مع الركاب من الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات يتضمن آليات التعامل مع ذوي الهمم.

كما تعد قطارات تالجو الفاخرة من أبرز مشروعات التطوير التي تدعم هذه التسهيلات، حيث تم تصميمها بما يتيح سهولة صعود ونزول مستخدمي الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 في كل قطار بمنحدر خاص «رامب»، بالإضافة إلى دورات مياه مجهزة بالكامل لخدمة ذوي الهمم.

أسعار تذاكر القطارات لذوي الهمم 2026

تمنح الهيئة تخفيضا بنسبة 50% على أسعار تذاكر السفر بالقطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كيفية حجز تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة إمكانية حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ 15 يوما من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات أو مكاتب المدينة المنتشرة في الجامعات والهيئات المختلفة ووكلاء البيع المعتمدين.

أما تذاكر القطارات غير المكيفة فيتم صرفها قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم ويحد من التكدس أمام منافذ بيع التذاكر.