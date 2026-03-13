قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراكة مصرية مع "البنك الدولي" لتمويل مبتكر للبنية التحتية
موعد غريب لمباراة بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا
تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة
هيئة الأركان الأمريكية: إيران تشهد أشد كثافة للنيران والضربات العسكرية
تحذير من ممارسة السباحة بشواطئ مطروح خلال أيام العيد لعدم وجود خدمات وفرق انقاذ
مدرب المصري قبل لقاء بلوزاداد: لدينا ثقة في قدرة اللاعبين على تقديم عرض قوي
قرار جديد من ييس توروب بشأن أشرف بن شرقي.. أحمد حسن يكشف
نجل هشام سليم: خسرت أبويا و صديقي.. ولسه مكتوب في بطاقتي أنثى.. وعايش في البرتغال
وزير الخزانة الأمريكي: 11 مليار دولار تكلفة الحرب ضد إيران حتى الآن
تصعيد التهديدات الإيرانية في الخليج والدفاعات الجوية تصد الهجمات
علامات ليلة القدر .. 8 أمارات تُبشرك بها.. وحقيقة ظهورها أمس بالأدلة
كيفية التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تخفيض 50% على أسعار تذاكر القطارات.. لهذه الفئة

أسعار تذاكر القطارات
أسعار تذاكر القطارات
محمد غالي

يبحث عدد من كبار السن وذوي الهمم عن التسهيلات المقدمة بالسكة الحديد والتي أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتقديم حزمة من الإجراءات والخدمات الجديدة ضمن تسهيلات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026، وذلك في إطار جهودها لتحسين تجربة السفر وتوفير مزيد من الراحة لهذه الفئات داخل المحطات وعلى متن القطارات.

تسهيلات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم

وخصصت الهيئة، عددا من شبابيك التذاكر بالمحطات الرئيسية لخدمة كبار السن وذوي الهمم، بما يتيح لهم حجز وصرف التذاكر بسهولة دون الحاجة إلى الانتظار لفترات طويلة أمام منافذ البيع.

كما تنفذ الهيئة برامج تدريب وتوعية دورية للعاملين، بهدف تعريفهم بأساليب التعامل المناسبة مع هذه الفئة من الركاب وكيفية تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

السكة الحديد

تسهيلات السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم 2026

تشمل التسهيلات أيضا توفير وسائل مساعدة للحركة داخل المحطات، حيث أتاحت الهيئة عربات كهربائية وكراسي متحركة تستخدم مجانا لنقل كبار السن وذوي الهمم إلى مكاتب التذاكر وأرصفة القطارات.

كما تم تخصيص مكاتب لخدمة العملاء بالقرب من مداخل المحطات لتقديم الدعم اللازم للركاب منذ لحظة وصولهم وحتى الانتهاء من إجراءات الحجز والوصول إلى القطار.

وفي إطار تحسين مستوى الخدمات داخل القطارات، خصصت الهيئة أربعة مقاعد في كل عربة بالقطارات العادية لذوي الهمم، مع وضع علامات وإرشادات واضحة تشير إلى هذه المقاعد.

السكة الحديد

وضمن جهود تطوير الخدمة، قامت الهيئة بتدريب عدد من موظفي خدمة العملاء على استخدام لغة الإشارة لضمان التواصل مع الركاب من الصم والبكم، إلى جانب إصدار دليل إرشادي لموظفي التذاكر ومشرفي القطارات يتضمن آليات التعامل مع ذوي الهمم.

كما تعد قطارات تالجو الفاخرة من أبرز مشروعات التطوير التي تدعم هذه التسهيلات، حيث تم تصميمها بما يتيح سهولة صعود ونزول مستخدمي الكراسي المتحركة، مع تجهيز العربة رقم 6 في كل قطار بمنحدر خاص «رامب»، بالإضافة إلى دورات مياه مجهزة بالكامل لخدمة ذوي الهمم.

السكة الحديد

أسعار تذاكر القطارات لذوي الهمم 2026

تمنح الهيئة تخفيضا بنسبة 50% على أسعار تذاكر السفر بالقطارات المكيفة والعادية وقطارات النوم لذوي الهمم ومرافقيهم، وذلك بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كيفية حجز تذاكر القطارات

أتاحت الهيئة إمكانية حجز تذاكر القطارات المكيفة قبل موعد السفر بـ 15 يوما من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات أو مكاتب المدينة المنتشرة في الجامعات والهيئات المختلفة ووكلاء البيع المعتمدين.

أما تذاكر القطارات غير المكيفة فيتم صرفها قبل موعد السفر بـ 48 ساعة، بما يمنح المسافرين مرونة أكبر في التخطيط لرحلاتهم ويحد من التكدس أمام منافذ بيع التذاكر.

كبار السن وذوي الهمم السكة الحديد الهيئة القومية لسكك حديد مصر سكك حديد مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات

الأرصاد الجوية

ذروة الارتفاع.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين بشأن حالة الجو

حالة الطقس

الأرصاد: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر في هذه المناطق اليوم

قانون التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون

كهربا

أول تعليق من كهربا بعد فوز إنبي على الزمالك

الأهلي

إعلامي يعلن مفاجأة حال توديع الأهلي دوري أبطال أفريقيا

هل حدثت ليلة القدر أمس

هل حدثت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟.. اعرف كم علامة ظهرت

المعاشات

بعد طرح نواب تعديل قانون المعاشات.. إقرار معاش إضافي لهؤلاء بشروط

ترشيحاتنا

نسرين طافش

بقفطان مطرز.. نسرين طافش تخطف الأنظار عبر إنستجرام

سابع سما

بمسرح أوبرا ملك.. البيت الفني يعلن عن افتتاح العرض المسرحي سابع سما ثاني أيام عيد الفطر

هنيدي

وصله مزاح بين هنيدي وساويرس.. ما القصة؟

بالصور

وحدة حقوق الإنسان بالشرقية تتابع الخدمات المقدمة للمواطنين وترصد الشكاوى لضبط الأسواق

الشرقية
الشرقية
الشرقية

أوقاف الشرقية تكرم 50 ألف حافظ للقرآن الكريم

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

فيراري تطرح سيارة أمالفي سبايدر الجديدة بقوة 631 حصانًا

فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر
فيراري أمالفي سبايدر

قفطان غير تقليدي.. بشرى تستعرض جمالها

بشرى
بشرى
بشرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد