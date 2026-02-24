أوغندا تخطط لربط سكة حديد مع تنزانيا لفتح مسارات تصدير المعادن الحيوية

تخطط أوغندا لربط خط سكة حديد جديد، تشيده حاليا بخط قيد الإنشاء في تنزانيا، في خطوة قد تفتح مسارا تصديريا جديدا لمعادن مثل الذهب والنحاس وخام الحديد، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الأشغال والنقل الأوغندية.

وتعتمد أوغندا حاليا ، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا "، على ميناء "مومباسا" الكيني لتصدير الجزء الأكبر من سلعها، وكانت قد أعلنت سابقا خططا لربط مشروعها للسكك الحديدية بخط مماثل في كينيا، وهو مشروع لا يزال قيد التنفيذ.

ولم تكن كمبالا قد أعلنت من قبل نيتها ربط الشبكة أيضا بتنزانيا وميناء دار السلام، وفق ما ورد في الوثيقة الصادرة عن وزارة الأشغال والنقل الأوغندية.

وبحسب الوثيقة، يمتد الخط من الحدود مع تنزانيا مرورا بجنوب، وجنوب غرب أوغندا وصولا إلى بلدة مبوندوي على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والهدف الرئيسي للمشروع هو ربط المناطق الغنية بالمعادن في البلدين بميناء دار السلام مع تقليص زمن النقل وتكاليفه.

وذكر ت الوثيقة ، أن بنك التنمية الإفريقي قد يموّل المشروع، فيما يمكن لجمهورية الكونغو الديمقراطية السعي للانضمام إليه في مرحلة لاحقة.

من جهته، قال البنك إنه يدرس طلبا لتمويل «أنشطة الإعداد» للمشروع، مضيفا أنه قد ينظر في تمويله لاحقا إذا أثبتت الدراسات جدواه التمويلية.

وتتمتع العلاقات بين أوغندا وتنزانيا بتاريخ من التعاون السياسي والاقتصادي في إطار جماعة شرق إفريقيا، حيث يرتبط البلدان بشبكة من المصالح المشتركة في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن الإقليمي.

ويُعدّ التنسيق في مشاريع النقل والطاقة العابرة للحدود أحد أبرز محركات الشراكة بينهما، مع سعي البلدين لتعزيز الربط الإقليمي وتسهيل حركة السلع نحو مواني المحيط الهندي؛ بما يدعم التكامل الاقتصادي ويقلّص تكاليف النقل في شرق إفريقيا.