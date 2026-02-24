قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة صعبة .. موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز
مسؤول بمجلس الاحتياط الفيدرالي يحذر: التوظيف سينخفض وسوق العمل الأمريكي يواجه ضعفا
لا غالب ولا مغلوب.. الحرب الروسية الأوكرانية تدخل عامها الخامس| تقرير
استشاري تغذية يقدم نصائح مهمة للإفطار الصحي في شهر رمضان
مدبولي: 5.5 مليون عبوة مواد غذائية للمواطنين خلال رمضان
ينفذها «تحيا مصر» والتضامن.. رئيس الوزراء يطلق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير»
مدبولي يطلق مبادرة "أبواب الخير" لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026 في مصر
حالة وحيدة لتركه.. المفتي يوضح التصرف الشرعي حال رؤية الصائم يأكل أو يشرب ناسيا
التضامن: "أبواب الخير" مستهدف وصولها إلى 70 مليون مواطن بمختلف المحافظات
مدبولي: نقدم يوميا 4.5 مليون وجبة ساخنة من خلال مطابخ "تحيا مصر"
خطط خطيرة.. روسيا تتهم بريطانيا وفرنسا بتزويد أوكرانيا بأسلحة نووية
أوغندا تخطط لربط سكة حديد مع تنزانيا لفتح مسارات تصدير المعادن الحيوية

أ ش أ

 تخطط أوغندا لربط خط سكة حديد جديد، تشيده حاليا بخط قيد الإنشاء في تنزانيا، في خطوة قد تفتح مسارا تصديريا جديدا لمعادن مثل الذهب والنحاس وخام الحديد، وفق وثيقة صادرة عن وزارة الأشغال والنقل الأوغندية.

وتعتمد أوغندا حاليا ، وفق ما نقلته شبكة "سي إن بي سي أفريكا "، على ميناء "مومباسا" الكيني لتصدير الجزء الأكبر من سلعها، وكانت قد أعلنت سابقا خططا لربط مشروعها للسكك الحديدية بخط مماثل في كينيا، وهو مشروع لا يزال قيد التنفيذ.

ولم تكن كمبالا قد أعلنت من قبل نيتها ربط الشبكة أيضا بتنزانيا وميناء دار السلام، وفق ما ورد في الوثيقة الصادرة عن وزارة الأشغال والنقل الأوغندية.

وبحسب الوثيقة، يمتد الخط من الحدود مع تنزانيا مرورا بجنوب، وجنوب غرب أوغندا وصولا إلى بلدة مبوندوي على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والهدف الرئيسي للمشروع هو ربط المناطق الغنية بالمعادن في البلدين بميناء دار السلام مع تقليص زمن النقل وتكاليفه.

وذكر ت الوثيقة ، أن بنك التنمية الإفريقي قد يموّل المشروع، فيما يمكن لجمهورية الكونغو الديمقراطية السعي للانضمام إليه في مرحلة لاحقة.

من جهته، قال البنك إنه يدرس طلبا لتمويل «أنشطة الإعداد» للمشروع، مضيفا أنه قد ينظر في تمويله لاحقا إذا أثبتت الدراسات جدواه التمويلية.

وتتمتع العلاقات بين أوغندا وتنزانيا بتاريخ من التعاون السياسي والاقتصادي في إطار جماعة شرق إفريقيا، حيث يرتبط البلدان بشبكة من المصالح المشتركة في مجالات التجارة والبنية التحتية والأمن الإقليمي.

ويُعدّ التنسيق في مشاريع النقل والطاقة العابرة للحدود أحد أبرز محركات الشراكة بينهما، مع سعي البلدين لتعزيز الربط الإقليمي وتسهيل حركة السلع نحو مواني المحيط الهندي؛ بما يدعم التكامل الاقتصادي ويقلّص تكاليف النقل في شرق إفريقيا.

ربط خط سكة حديد جديد خط قيد الإنشاء في تنزانيا فتح مسارا تصديريا جديدا لمعادن وزارة الأشغال والنقل الأوغندية

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

ياسر ورامز جلال مع والدهم

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

لميس الحديدي ومنال سلامة

أكلة في رمضان

صورة ارشيفية

بسمة أحمد

زينة وشقيقها

سلوفاكيا تطلب من المفوضية الأوروبية فحص خط أنابيب دروجبا بأوكرانيا

طفرة "الذكاء الاصطناعي" تقفز بأسهم كوريا الجنوبية وتايوان لمستويات قياسية

بيتكوين

"بيتكوين" تتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 2022 مع تفاقم الضغوط البيعية

بعد وفاة شقيق زينة.. جمال شعبان يكشف أسباب السكتة القلبية

طريقة عمل طاجن بطاطس بالبيض بأقل تكلفة.. وجبة مشبعة بخطوات سهلة

لسحور صحي.. اختار البيض لهذه الأسباب

هل الزبادي في رمضان يسبب السرطان؟

محمد نجاتي

ايمان الزيدي

محمد عبد المنصف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

نجاة عبد الرحمن

منى أحمد

ياسر إبراهيم عبيدو

د. محمد بشاري

