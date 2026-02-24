قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
أخبار البلد

النقل تكشف خطة تطوير 33 ورشة سكة حديد وإنشاء 11 جديدة

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل عن الانتهاء من تطوير 33 ورشة تابعة للسكة الحديد على مستوى الجمهورية مع الاستمرار في إنشاء 11 ورشة جديدة تم إنجاز 8 منها وجارٍ العمل في الـ 3 المتبقية وذلك ضمن المحاور السبعة الرئيسية لتطوير منظومة السكك الحديدية التي تهدف للارتقاء بالوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الاتصالات والعنصر البشري والهياكل التنظيمية والمالية حيث جاء ذلك خلال جولة تفقدية هامة له بورشة الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية إيرماس المتخصصة في عمرة وصيانة جرارات السكك الحديدية لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وأكد وزير النقل خلال الجولة التي شارك فيها قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة إيرماس أن هذه الورش تمثل أحد أهم ركائز منظومة التأمين الفني وإجراء العمرات الخاصة بالجرارات مشدداً على ضرورة الدفع بالمهندسين الشباب داخل الورش لخلق أجيال جديدة من المتخصصين في أعمال الدعم الفني وتوطين الصناعات المغذية للسكك الحديدية من خلال التوسع في إنتاج قطع الغيار محلياً مثل سوست البواجي وميكانيزمات الفرامل وخزانات الهواء وتروس محركات الديزل بالتعاون مع الشركات المحلية بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية وجاهزية الجرارات لضمان أمان حركة القطارات.

وتضمنت الجولة تفقد ورش العمليات وإصلاح الهياكل وعمرة المحركات والمولدات والبواجي حيث شاهد الوزير أعمال إعادة التأهيل لعدد من الجرارات بعد انتهاء الشركة من صيانة 39 جراراً ضمن مشروع تجديد 41 جرار EMD مع التجهيز الحالي لمشروع تطوير 100 جرار هنشل بالتعاون مع شركة PRL الأمريكية كما تفقد المعدات الحديثة مثل ماكينات CNC المخصصة لإعادة تأهيل أجسام الموتورات والمحركات موجهاً بضرورة عدم خروج أي جرار من الورشة إلا بعد التأكد التام من حالته الفنية لضمان تقديم خدمة آمنة ومتميزة للركاب مع استمرار زيارة كافة الورش لمتابعة تنفيذ الخطة الشاملة للتطوير.

مهندس كامل الوزير وزير النقل ورشة

