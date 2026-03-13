الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس مياه القاهرة يتابع أعمال إصلاح خط المياه قطر 900 مم بشارع الترعة البولاقية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابع المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال إصلاح كسر بخط مياه رئيسي قطر 900 مم بشارع الترعة البولاقية، والذي تعرّض للكسر صباح اليوم، حيث انتقلت فرق الصيانة والطوارئ التابعة لـلشركة إلى موقع الكسر فور تلقي البلاغ للبدء في تنفيذ أعمال الإصلاح.

وذلك فى إطار اهتمام الدولة بضرورة متابعة المرافق الحيوية لضمان استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين على مدار الساعة باعلى جودة.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن فرق العمل بدأت بالفعل في تنفيذ أعمال الإصلاح، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال ساعات قليلة، تمهيدًا لإعادة ضخ المياه وعودتها تدريجيًا إلى جميع المناطق التي تأثرت بالكسر.

وأشار المهندس مصطفى الشيمى إلى أن الشركة قامت بالدفع  بسيارات المياه الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة الخدمة بشكل كامل، لافتًا إلى أنه يمكن للمواطنين طلب سيارات المياه مجانًا من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على رقم 01006665125 أو من خلال الصفحة الرسمية للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأوضح أن جميع قطاعات وإدارات الشركة تعمل بكامل طاقتها وعلى مدار الساعة للانتهاء من أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن، بما يضمن سرعة إعادة الخدمة وتقليل فترة التأثر، وذلك في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية
الشرقية
الشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

