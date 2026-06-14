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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة ربة منزل وزوجها فى مشاجرة بشبرا الخيمة

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة المنشية بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، حيث أُصيبت ربة منزل إصابة بالغة في العين اليسرى، كما أُصيب زوجها، إثر مشاجرة نشبت بين طرفين من الجيران داخل أحد العقارات، بسبب خلافات سابقة بينهم.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة بين جيران تطورت إلى اعتداء باستخدام فرد خرطوش، ما أسفر عن إصابة ربة منزل بإصابات متفرقة بالجسد وإصابة زوجها.
وعلى الفور، تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر الجهات المعنية التحقيقات، كما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين وكشف ملابسات الحادث.

من ناحية أخرى تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل محل  بمدينة العبور، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع امتداد النيران إلى المحال  المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل بقالة بالعبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل قبل امتداده إلى المناطق المجاورة، كما تم تنفيذ أعمال التبريد اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

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