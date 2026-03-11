بيان توضيحي بشأن خط المياه الرئيسي المغذي لحدائق أكتوبر

أعلنت جهاز مدينة حدائق أكتوبر الإنتهاء من أعمال إصلاح وتشغيل خط المياه الرئيسي المغذي للمدينة قطر 1100 مم وعودة ضخ المياه إلى الشبكة مرة أخرى.

وشملت الأعمال تنفيذ خط جديد بطول يقارب 1.5 كم مع إخراج الجزء القديم من الخدمة، إلى جانب إنشاء أكثر من 6 غرف محابس جديدة وتنفيذ 3 عدايات بنظام الدفع الموجه أسفل خطوط شركة سوميد للبترول.

وقد تطلبت الأعمال تنفيذ مراحل فنية دقيقة نظراً لوجود الخط بجوار خطوط سوميد للبترول، وهو ما استدعى العمل داخل نطاق ضيق وبأقصى درجات الحذر لضمان سلامة جميع المرافق بالموقع.

كما تضمنت الأعمال: تصريف المياه بالكامل من الخط الرئيسي، و تنفيذ أعمال التغيير والربط، إدخال الخط الجديد وربطه بالشبكة، إعادة ضخ المياه تدريجياً داخل الشبكة.

وقد تواجدت فرق العمل بالموقع منذ نحو أسبوع لمتابعة وتنفيذ الأعمال، واستمرت الفرق في العمل المتواصل منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى الإنتهاء من الإصلاح وتشغيل الخط.

تم بالفعل فتح المياه وبدء ضخها داخل الشبكة، ومن المتوقع وصول المياه إلى مشروع دار مصر بالكامل في تمام الساعة 8 مساءً، بينما تصل إلى باقي المشروعات المتأثرة في حدود الساعة 12 منتصف الليل، وذلك تبعاً لبعد كل مشروع عن محطة المياه وارتفاعه عن سطح الأرض.

ويعتذر جهاز المدينة للمواطنين عن عدم الاستقرار المؤقت في الخدمة خلال فترة إعادة ملء الشبكات وعودة الضغوط بشكل كامل، مُقَدِراً تفهم الجميع خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال.

