محسن البطران يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومعاقبة التجار المتلاعبين بالأسعار

أكد النائب محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن السلع الغذائية والمنتجات الأساسية متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، مشددًا على أن الدولة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من القمح والعديد من السلع الغذائية يكفي احتياجات المواطنين لفترة طويلة.



وأوضح البطران في بيان له اليوم، أن ما يحدث من ارتفاعات مبالغ فيها في أسعار بعض السلع يرجع إلى جشع بعض التجار وشرذمة من السماسرة الذين يستغلون الأوضاع الراهنة لتحقيق أرباح غير مبررة على حساب المواطنين.



وطالب رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ الحكومة بضرورة التحرك الحاسم لمواجهة هذه الممارسات، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي تاجر يثبت قيامه بالمغالاة غير المبررة في الأسعار أو استغلال المواطنين.



وأشار البطران إلى أن الدولة حريصة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والخضروات والفاكهة وغيرها من المنتجات الأساسية بأسعار مناسبة، مؤكدًا أن هناك جهودًا مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.



وشدد البطران، على أهمية تماسك الجبهة الداخلية في ظل التحديات والظروف الإقليمية الصعبة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن استقرار الدولة المصرية يعتمد على وعي المواطنين وتكاتفهم في هذه المرحلة، مضيفا أن القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتحمل مسؤولية كبيرة وتبذل جهودًا متواصلة ليل نهار من أجل خدمة الوطن والمواطن، واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.



واختتم النائب محسن البطران، أن المصريين كانوا دائمًا على قدر المسؤولية، وأن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الوعي والصبر والعمل المشترك خلف القيادة السياسية من أجل استكمال مسيرة التنمية والنهوض بالدولة المصرية.