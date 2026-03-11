صور| ماذا يعني فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C»؟

فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة «C» خلال الانتخابات التي أُجريت في 28 نوفمبر 2025 في لندن، بعدما حصلت على 132 صوتًا من إجمالي 171 دولة لها حق التصويت، ليعد ذلك الفوز السادس على التوالي والـ23 منذ انضمام مصر إلى المنظمة.

ويعكس هذا الفوز مكانة مصر المتنامية في قطاع النقل البحري العالمي، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، إضافة إلى امتداد سواحلها على البحرين المتوسط والأحمر، ووجود قناة السويس التي تُعد أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

كما يأتي هذا الإنجاز في ضوء ما تشهده الموانئ البحرية المصرية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتؤكد هذه العوامل مجتمعة الدور المحوري لمصر في منظومة النقل البحري الدولية، بما يعزز من قدرتها على الإسهام في جهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تطوير القطاع البحري العالمي وتعزيز كفاءته واستدامته.