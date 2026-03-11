قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثغرة خطيرة تفتح الباب لاختراق ملايين الهواتف حول العالم.. ما القصة؟
«القومي للمرأة»: مصر ماضية بثبات نحو تحقيق الوصول الكامل إلى العدالة للنساء والفتيات | صور
زيادة سنوية 10%.. تفاصيل رسوم ترخيص وتجديد المستشفيات الجامعية
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
صور| ماذا يعني فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة «C»؟

حمادة خطاب

فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية ضمن الفئة «C» خلال الانتخابات التي أُجريت في 28 نوفمبر 2025 في لندن، بعدما حصلت على 132 صوتًا من إجمالي 171 دولة لها حق التصويت، ليعد ذلك الفوز السادس على التوالي والـ23 منذ انضمام مصر إلى المنظمة.

ويعكس هذا الفوز مكانة مصر المتنامية في قطاع النقل البحري العالمي، في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي يربط بين قارات العالم، إضافة إلى امتداد سواحلها على البحرين المتوسط والأحمر، ووجود قناة السويس التي تُعد أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

كما يأتي هذا الإنجاز في ضوء ما تشهده الموانئ البحرية المصرية من تطوير شامل خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، في إطار تنفيذ توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتؤكد هذه العوامل مجتمعة الدور المحوري لمصر في منظومة النقل البحري الدولية، بما يعزز من قدرتها على الإسهام في جهود المنظمة البحرية الدولية الرامية إلى تطوير القطاع البحري العالمي وتعزيز كفاءته واستدامته.

