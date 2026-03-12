قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
القوات الإسرائيلية تتوغل نحو 2 كلم في عدد من بلدات جنوب لبنان
«التأمين الصحي الشامل»: مليون و330 ألف مُستفيد بالأقصر بنسبة تسجيل 91%
وزير الاستثمار لسفير فنلندا: نمتلك فرصا واعدة في العديد من القطاعات بسبب موقعنا الجغرافي
وزير الخارجية يعقد لقاءً تفاعليًا مع طلاب الجامعة البريطانية بمصر ويشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجامعة
«الخارجية» و«الصحة» يُوقعان بروتوكول «علاجك في مصر» لتيسير الرعاية الطبية المتكاملة للمصريين بالخارج|صور
اقتصاد

مياه الشرب بالجيزة: محطة الهرم الحلزونية للصرف تحصل على شهادة T.S.M

آية الجارحي

شهد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعلان اجتياز محطة رفع وشبكات الهرم الحلزونية للصرف الصحي لاختبارات اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M)، وذلك في إطار التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية وتحقيق استدامة التشغيل داخل محطات الصرف الصحي.

وأوضح حفناوي أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 624000 م³/يوم، وتبلغ مساحة المحطة 23958 م²، بينما يتم طرد التصرفات من خلال نفق مزدوج بعرض 2.6 متر وارتفاع 2 متر، كما يبلغ طول شبكة الصرف الصحي المرتبطة بالمحطة نحو 75000 متر.

وأضاف أن المحطة تخدم عدداً من المناطق الحيوية، حيث تشمل شبكات انحدار محطة ترسا (5) الحلزونية، ومحطة خوفو الحلزونية، وعزبة نصار، وعزبة جبريل، ومساكن الضباط، ونزلة السمان، بالإضافة إلى خطوط طرد محطة ترسا (6)، ومحطة رفع أبو النمرس.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة أن اعتماد الشهادة جاء عقب اجتياز المحطة لكافة اختبارات التقييم الفني والإداري المعتمدة، والتي شملت قطاعات التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة في تشغيل محطات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة عدد المواقع الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M)، بما يدعم استدامة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لديها حالياً 21 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M)، تشمل سبع محطات مياه شرب هي: إمبابة، وجزيرة الدهب، والحوامدية، والصف، والعياط، والبدرشين، وأطفيح، إضافة إلى أحد عشر موقعاً من روافع وشبكات الصرف الصحي وهي: الحرانية، وناهيا، والأمل، وكفر حكيم، والأستوديو، والصداقة اليابانية، والخلايفة، وأرض اللواء، وخوفو، ونكلا، ومحطة رفع وشبكات الهرم الحلزونية، فضلاً عن ثلاث محطات لمعالجة الصرف الصحي هي: البدرشين، وأم دينار، وزنين.
 

مياه الشرب الصرف الصحي الهرم شبكة الصرف الصحي محطة ترسا

شمال إسرائيل

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

ارشيفية

ضبط شقيق فنانة شابة بمخدرات وسلاح.. وقرار عاجل من النيابة

معاشات

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

الدواجن

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

ايمن الشريعي

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أحمد عبد القادر

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

بدر البوسعيدي وزير الخارجية العُماني

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

المؤلف أيمن سلامة

أيمن سلامة: الدراما المصرية أكثر تنوعًا وتقدم أعمالا لكل الوطن العربي

جانب من الحلقة

أيمن سلامة: «كلهم بيحبوا مودي» تجربة كوميدية جديدة لـ ياسر جلال.. ومناسب لكل أفراد الأسرة

جانب من الحلقة

"وللنساء نصيب" يستعرض فضل ذكر الله وعظمته في حياة المؤمنين

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

جيهان الشماشرجي

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

