مياه الشرب بالجيزة: محطة الهرم الحلزونية للصرف تحصل على شهادة T.S.M

شهد المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعلان اجتياز محطة رفع وشبكات الهرم الحلزونية للصرف الصحي لاختبارات اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M)، وذلك في إطار التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية وتحقيق استدامة التشغيل داخل محطات الصرف الصحي.

وأوضح حفناوي أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 624000 م³/يوم، وتبلغ مساحة المحطة 23958 م²، بينما يتم طرد التصرفات من خلال نفق مزدوج بعرض 2.6 متر وارتفاع 2 متر، كما يبلغ طول شبكة الصرف الصحي المرتبطة بالمحطة نحو 75000 متر.

وأضاف أن المحطة تخدم عدداً من المناطق الحيوية، حيث تشمل شبكات انحدار محطة ترسا (5) الحلزونية، ومحطة خوفو الحلزونية، وعزبة نصار، وعزبة جبريل، ومساكن الضباط، ونزلة السمان، بالإضافة إلى خطوط طرد محطة ترسا (6)، ومحطة رفع أبو النمرس.

وأكد رئيس مياه الشرب بالجيزة أن اعتماد الشهادة جاء عقب اجتياز المحطة لكافة اختبارات التقييم الفني والإداري المعتمدة، والتي شملت قطاعات التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، بما يعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة في تشغيل محطات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وزيادة عدد المواقع الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M)، بما يدعم استدامة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة لديها حالياً 21 محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (T.S.M)، تشمل سبع محطات مياه شرب هي: إمبابة، وجزيرة الدهب، والحوامدية، والصف، والعياط، والبدرشين، وأطفيح، إضافة إلى أحد عشر موقعاً من روافع وشبكات الصرف الصحي وهي: الحرانية، وناهيا، والأمل، وكفر حكيم، والأستوديو، والصداقة اليابانية، والخلايفة، وأرض اللواء، وخوفو، ونكلا، ومحطة رفع وشبكات الهرم الحلزونية، فضلاً عن ثلاث محطات لمعالجة الصرف الصحي هي: البدرشين، وأم دينار، وزنين.

