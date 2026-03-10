قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

مسابقة حفظ القرآن الكريم للعاملين بالمياه وأبنائهم بالتعاون مع الأزهر الشريف

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بـ الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مسابقة حفظ القرآن الكريم للعاملين بالشركة القابضة وأبنائهم.

وذلك في إطار حرص الشركة على دعم الأنشطة الثقافية والدينية وتعزيز القيم الإيجابية بين العاملين وأسرهم.

وشهد المهندس أحمد جابر شحاتة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي فعاليات المسابقة، التي أُقيمت تحت إشراف وتقييم لجنة من مشايخ الأزهر الشريف، بالتنسيق مع مشايخ منطقة وعظ القاهرة بالأزهر الشريف، بما يضمن دقة التقييم وفق الضوابط العلمية والشرعية المعتمدة.

وأكد المهندس أحمد جابر شحاتة أن تنظيم هذه المسابقة يعكس حرص الشركة القابضة على دعم الأنشطة التي تعزز القيم الدينية والأخلاقية بين العاملين وأسرهم، مشيرًا إلى أن القيم الدينية تمثل جزءًا من بناء الإنسان وتنمية الوعي الثقافي والديني، وهو ما تحرص عليه الشركة إلى جانب دورها في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة هناء عامر مدير عام العلاقات العامة بالشركة القابضة، أن تنظيم هذه المسابقة يأتي في إطار حرص الشركة على تعزيز الوعي الديني والثقافي بين العاملين وأسرهم، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى تشجيع العاملين وأبنائهم على ترسيخ القيم الإيجابية في بيئة العمل والمجتمع.

واضافت أن اختبارات المسابقة أجريت بحضور لجنة من مشايخ الأزهر الأجلاء، حيث أُديرت المسابقة وفق أربعة مستويات للحفظ، شملت المستوى الأول لحفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثاني لحفظ نصف القرآن الكريم، والمستوى الثالث لحفظ 10 أجزاء، والمستوى الرابع لحفظ 5 أجزاء، وذلك لإتاحة الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المتسابقين وفق مستويات مختلفة من الحفظ.

وشهدت المسابقة مشاركة 35 متسابقًا من العاملين بالشركة القابضة وأبنائهم، حيث بلغ عدد المشاركين من العاملين 11 موظفًا، فيما تقدم 24 من أبناء العاملين للمشاركة في المسابقة

وفي ختام الفعاليات، أشاد رئيس الشركة القابضة بالمستوى المتميز الذي ظهر به المتسابقون، مؤكدًا حرص الشركة على استمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات الثقافية والدينية التي تسهم في دعم الروابط الإنسانية والاجتماعية بين العاملين وأسرهم.

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب حفظ القرآن الصرف الصحي

