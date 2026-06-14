استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر ضمن رؤية مصر 2030، أصبح استخراج تصريح السفر أونلاين 2026 أمراً أكثر بساطة وسرعة، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي.

ما هو تصريح السفر ؟

يقصد بـ"تصريح السفر" هنا الإذن الإلكتروني للخروج من مصر، الذي تصدره إدارة التجنيد والتعبئة للشباب في سن التجنيد، أو تصريح العمل للعاملين بالخارج عبر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى التصريح الأمني للوجهات المحددة.

تصريح السفر أونلاين 2026

وتصريح السفر الإلكتروني في مصر هو وثيقة رقمية تسمح للمواطنين بالخروج لأغراض سياحية، عملية، أو دراسية، مع الامتثال لقوانين التجنيد أو العمل.

وفي 2026، أدخلت الإدارة العامة للتجنيد تحديثاً يتيح التقديم عبر تطبيقات الهواتف، مما يجعل العملية فورية لـ95% من الطلبات، وهذا التصريح ضروري للشباب (18-30 عاماً) في سن التجنيد، حيث يمنع الخروج دون إذن، ويفرض غرامة تصل إلى 5,000 جنيه في حال التجاوز.

وللعاملين بالخارج، يعد تصريح العمل شرطاً أساسياً لتأشيرات الدول المضيفة، بينما التصريح الأمني مطلوب لـ13 دولة مثل تركيا وسوريا، وهذه الوثيقة ليست مجرد إذن، بل ضمان للامتثال القانوني.

شروط استخراج تصريح السفر أونلاين 2026

في مطلع 2026 تم تحديث الشروط لضمان الأمان الرقمي، وأهمها:

ـ يجب أن يكون جواز السفر سارياً لـ6 أشهر على الأقل.

وجود بطاقة الرقم القومي صالحة.

ـ للشباب في سن التجنيد، يشترط إعفاء مؤقت أو إنهاء الخدمة.

ـ عدم وجود مخالفات جنائية.

ـ وبالنسبة لتصريح العمل، أصبحت التطعيمات ضد الإصابات الشائعة (مثل التهاب الكبد) إلزامية.

ـ عقد عمل مصدق من الجهة المضيفة.

ـ وأدخلت قاعدة جديدة تتطلب التحقق البيومتري عبر تطبيق "مصر الرقمية" لتقليل التزييف بنسبة 60%.

ـ وللأطفال دون 18 عاماً، يحتاج الوالد إلى صك ميلاد مصدق، مع إمكانية التقديم المشترك.

ـ أما التصريح الأمني، فيطلب للأعمار 12-40 عاماً لدول مثل لبنان والعراق، مع استثناءات للحاملين تأشيرات شنغن أو أمريكية.

خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين 2026 خطوة بخطوة

يستغرق استخراج التصريح أونلاين 10-30 دقيقة عبر منصات رسمية، وإليك الخطوات المحدثة لـ2026:

ـ التسجيل في المنصة: ادخل موقع إدارة التجنيد، لتصريح التجنيد، وأنشئ حساباً برقم القومي وكلمة مرور، مع تفعيل التحقق الثنائي عبر SMS.

ـ اختيار النوع: حدد "تصريح سفر مستعجل" أو "تصريح عمل"، مع تحديد الغرض (سياحة، عمل) والوجهة، وللتصريح الأمني، استخدم الرابط من هنا.

ـ إدخال البيانات: أدخل رقم الجواز، تاريخ السفر، والمستندات (صورة بطاقة، جواز، عقد عمل). أرفق صورة شخصية حديثة (خلفية بيضاء).

ـ التحقق والدفع: قم بالتحقق البيومتري، ثم ادفع الرسوم (60-300 جنيه للتجنيد، 100-200 للعمل) عبر Fawry أو بطاقة ائتمانية.

ـ استلام التصريح: يصل التصريح PDF عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp في 24 ساعة (مستعجل: 30 دقيقة)، واطبعه أو اعرضه رقمياً في المطار.

ـ وللاستعلام، اتصل على 15499 أو (0226332871)، وفي حال الرفض، يرسل السبب (مثل مخالفات تجنيدية) مع خيار الاستئناف.