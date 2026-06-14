قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم الغياب القسري.. فيفا يضمن مستحقات الحكم الصومالي عمر أرتان كاملة
بعد تعرّضه لحادث مروع.. الفنان محمد مرزبان يخضع للرعاية المكثفة بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية
وزيرة الإسكان تقوم بجولة بمشروع حدائق تلال الفسطاط وتعقد اجتماعًا مع الشركات المنفذة
القبض على 9 رجال وسيدة يستغلون 15 طفلا في التسول بالقاهرة
رويترز: إيران تلتزم في الاتفاق بعدم تطوير أسلحة نووية وسيتم تخفيف اليورانيوم المخصب
حرارة نار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس من الإثنين إلى الجمعة
تشكيل منتخب ألمانيا لمواجهة كوراساو في كأس العالم 2026
الرئيس السيسى يشدد على ضرورة المتابعة والمراجعة الدورية لمشروعات الطاقات المتجددة
الإمام الأكبر: الأزهر يستعد لافتتاح مركز لتعليم اللغة العربية في جيبوتي
استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة
الحالة حرجة ونزيف بالمخ .. ماذا حدث مع الفنان محمد مرزبان؟
وزيرة التضامن: النسخة الثانية من فرحة مصر تستهدف 8 آلاف عريس وعروسة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

استخراج تصريح السفر أونلاين 2026.. دليل شامل خطوة بخطوة

استخراج تصريح السفر أونلاين 2026
استخراج تصريح السفر أونلاين 2026
خالد يوسف

في ظل التحول الرقمي الذي تشهده مصر ضمن رؤية مصر 2030، أصبح استخراج تصريح السفر أونلاين 2026 أمراً أكثر بساطة وسرعة، خاصة مع اقتراب موسم السفر الصيفي.

ما هو تصريح السفر ؟

يقصد بـ"تصريح السفر" هنا الإذن الإلكتروني للخروج من مصر، الذي تصدره إدارة التجنيد والتعبئة للشباب في سن التجنيد، أو تصريح العمل للعاملين بالخارج عبر وزارة الداخلية، بالإضافة إلى التصريح الأمني للوجهات المحددة.

تصريح السفر أونلاين 2026

وتصريح السفر الإلكتروني في مصر هو وثيقة رقمية تسمح للمواطنين بالخروج لأغراض سياحية، عملية، أو دراسية، مع الامتثال لقوانين التجنيد أو العمل.

وفي 2026، أدخلت الإدارة العامة للتجنيد تحديثاً يتيح التقديم عبر تطبيقات الهواتف، مما يجعل العملية فورية لـ95% من الطلبات، وهذا التصريح ضروري للشباب (18-30 عاماً) في سن التجنيد، حيث يمنع الخروج دون إذن، ويفرض غرامة تصل إلى 5,000 جنيه في حال التجاوز.

وللعاملين بالخارج، يعد تصريح العمل شرطاً أساسياً لتأشيرات الدول المضيفة، بينما التصريح الأمني مطلوب لـ13 دولة مثل تركيا وسوريا، وهذه الوثيقة ليست مجرد إذن، بل ضمان للامتثال القانوني.

شروط استخراج تصريح السفر أونلاين 2026

في مطلع 2026 تم تحديث الشروط لضمان الأمان الرقمي، وأهمها:

ـ يجب أن يكون جواز السفر سارياً لـ6 أشهر على الأقل.

وجود بطاقة الرقم القومي صالحة.

ـ للشباب في سن التجنيد، يشترط إعفاء مؤقت أو إنهاء الخدمة.

ـ عدم وجود مخالفات جنائية.

ـ وبالنسبة لتصريح العمل، أصبحت التطعيمات ضد الإصابات الشائعة (مثل التهاب الكبد) إلزامية.

ـ عقد عمل مصدق من الجهة المضيفة.

ـ وأدخلت قاعدة جديدة تتطلب التحقق البيومتري عبر تطبيق "مصر الرقمية" لتقليل التزييف بنسبة 60%.

ـ وللأطفال دون 18 عاماً، يحتاج الوالد إلى صك ميلاد مصدق، مع إمكانية التقديم المشترك.

ـ أما التصريح الأمني، فيطلب للأعمار 12-40 عاماً لدول مثل لبنان والعراق، مع استثناءات للحاملين تأشيرات شنغن أو أمريكية.

خطوات استخراج تصريح السفر أونلاين 2026 خطوة بخطوة

يستغرق استخراج التصريح أونلاين 10-30 دقيقة عبر منصات رسمية، وإليك الخطوات المحدثة لـ2026:

ـ التسجيل في المنصة: ادخل موقع إدارة التجنيد، لتصريح التجنيد، وأنشئ حساباً برقم القومي وكلمة مرور، مع تفعيل التحقق الثنائي عبر SMS.

ـ اختيار النوع: حدد "تصريح سفر مستعجل" أو "تصريح عمل"، مع تحديد الغرض (سياحة، عمل) والوجهة، وللتصريح الأمني، استخدم الرابط من هنا.

ـ إدخال البيانات: أدخل رقم الجواز، تاريخ السفر، والمستندات (صورة بطاقة، جواز، عقد عمل). أرفق صورة شخصية حديثة (خلفية بيضاء).

ـ التحقق والدفع: قم بالتحقق البيومتري، ثم ادفع الرسوم (60-300 جنيه للتجنيد، 100-200 للعمل) عبر Fawry أو بطاقة ائتمانية.

ـ استلام التصريح: يصل التصريح PDF عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp في 24 ساعة (مستعجل: 30 دقيقة)، واطبعه أو اعرضه رقمياً في المطار.

ـ وللاستعلام، اتصل على 15499 أو (0226332871)، وفي حال الرفض، يرسل السبب (مثل مخالفات تجنيدية) مع خيار الاستئناف.

تصريح السفر أونلاين 2026 التحول الرقمي رؤية مصر 2030 التصريح الأمني وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026

رئيس الوزراء:

رئيس الوزراء: مفيش دعم مستمر إلى الأبد وهذا ما سيحدث بعد تحسن ظروف الأسر

منتخب قطر

قطر ضد سويسرا .. «فيفا» يعلن تغيير هوية أول هدف عربي في كأس العالم 2026

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

اشرف داري

أول رد فعل من أشرف داري على ادعاء سيدة زواجها منه سرًا .. تفاصيل

الشيخ أيمن عبدالغني، وكيل الأزهر الشريف

إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. بعد قليل

الزمالك

خالد الغندور يُثير الجدل حول تكلفة إلتقاط جماهير الزمالك صورة تذكارية مع درع الدوري

أفشة

مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»

ترشيحاتنا

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لـ أغنيته الجديدة "عالمي زي كريستيانو"

ظافر العابدين

ظافر العابدين يكشف أسباب خروح مسلسل ممكن من السباق الرمضاني

وائل كفوري

وائل كفوري يشعل حفل أبو ظبي بحضور كامل العدد

بالصور

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 ألف جنيه

بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها
بوسي تثير الجدل من الجونة بإطلالة تتخطى الـ 150 الف جنيها

حسين فهمي في الصين.. رحلة توثق جسور التواصل بين القاهرة وبكين

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

تفاصيل مثيرة.. حقائق تكشف المادة السامة في عصير القصب

عصير القصب
عصير القصب
عصير القصب

بعد ضبطها في عصير القصب..ما مدى خطورة ثاني أكسيد التيتانيوم المحظور بـ أوروبا؟

بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟
بعد ضبطها فى عصير القصب..ما هى مادة ثاني أكسيد التيتانيوم و مدى خطورتها ؟

فيديو

صاحبة الواقعة

في أول ظهور لها.. بطلة واقعة تعليم القليوبية: اتفصلت من شغلي بسبب الفيديو ومش أنا اللي سربته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد