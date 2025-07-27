خطوات استخراج تصريح سفر 2025 بالموبيل

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الحالية عن طريقة استخراج تصريح سفر 2025، خاصة فئة الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج للعمل أو الدراسة أو غيرها من الأغراض، نظرا لأهمية هذا التصريح كشرط أساسي لمغادرة البلاد بشكل قانوني وآمن، وفقا للوائح المعمول بها داخل جمهورية مصر العربية.

استخراج تصريح السفر

أماكن استخراج تصريح سفر 2025

أتاحت وزارة الدفاع مراكز متعددة لاستخراج تصريح السفر لتسهيل الإجراءات على المواطنين، حيث يمكن التوجه إلى إدارة التجنيد والتعبئة بمنطقة حلمية الزيتون أو منطقة تجنيد القاهرة بالهايكستب، او منطقة التجنيد بالجيزة بالرماية.

كما يمكن للمقيمين بالمحافظات التوجه إلى أقسام التجنيد التابعة لمديريات الأمن بكل محافظة لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على تصريح السفر

يشترط لاستخراج تصريح السفر تجهيز مجموعة من الأوراق المهمة تشمل:

أصل شهادة الموقف من التجنيد

أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها

نموذج 14 تجنيد مختوم وصورة منه

طلب إيضاح فرد احتياط يتم استخراجه يوم التقديم

أصل مذكرة السفر وعقد العمل بالنسبة للمسافرين بغرض العمل

أصل جواز السفر وصورة ضوئية منه

خطوات استخراج تصريح السفر إلكترونيا 2025

في إطار التحول الرقمي وتيسير الخدمات الحكومية، أتاحت إدارة التجنيد والتعبئة إمكانية استخراج تصريح السفر عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لإدارة التجنيد والتعبئة على الرابط التالي:

(https://tagned.mod.gov.eg)

خطوات الحصول علي تصريح سفر

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة التجنيد

2. تسجيل البيانات الأساسية مثل الاسم الرباعي، الرقم القومي، الرقم العسكري، الرقم الثلاثي، موقف التجنيد، والدولة المراد السفر إليها

3. اختيار مكان استلام التصريح

4. الضغط على "تسجيل البيانات" والاحتفاظ برقم الطلب

5. متابعة حالة الطلب باستخدام البيانات المسجلة مسبقا

6. يتم فحص الطلب من قبل المختصين، والرد بالقبول أو الرفض بناء على الموقف التجنيدي

أهمية تصريح السفر

يعد تصريح السفر وثيقة رسمية ضرورية لضمان السفر إلى الخارج بصورة قانونية دون التعرض لأي عقبات قانونية أو أمنية في المنافذ الحدودية أو المطارات.

وينصح الراغبون في السفر باستكمال كافة البيانات والمستندات المطلوبة، سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، لتفادي أي تأخير في الحصول على التصريح.

ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات السفر للشباب بما يضمن تحقيق الانضباط وتنظيم الموقف التجنيدي لكل من يغادر البلاد.