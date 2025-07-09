موعد سفر لاعبي الأهلي إلى تونس لخوض المعسكر التحضيري

أعلن احمد حسن كابتن منتخب مصر السابق عن موعد سفر لاعبي الاهلي للسفر إلى تونس لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب احمد حسن عبر فيسبوك: الأهلي يحدد يوم 18 يوليو موعدًا للسفر إلى تونس لخوض المعسكر التحضيري للموسم الجديد.

ويبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي يوم 14 يوليو الجاري الإستعداد للموسم الجديد حيث سيخوض الفريق تدريبات يومية على ملعب التتش لمدة 4 أيام قبل السفر يوم 18 الشهر ذاته إلى تونس لإقامة معسكر خارجي بها استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى مسئولو الأهلي ترتيبات معسكر الفريق في تونس الذي سيُقام الأسبوع المقبل استعداداً للموسم الجديد، حيث قاموا بأستخراج تأشيرات السفر .



وحدد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني برنامج الإستعداد للموسم الجديد بعد إنتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من بطولة كأس العالم للأندية.

وحصل الأهلي على راحة لمدة 18 يوماً عقب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في أمريكا والتي ودعها الأهلي من الدور الأول ، حيث عادت البعثة إلى القاهرة يوم 25 يونيو الماضي.