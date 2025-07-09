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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخطة ب.. الأهلي السعودي يراقب نجم مدريد تحسبا لفشل ضم ميسي

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

أكد تقرير صحفي، دخول البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد، قائمة اهتمامات الأهلي السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت صحيفة “اليوم” السعودية، أن رودريجز سيكون الخيار الثاني بالنسبة للأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، في حالة عدم حسم الاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

وأضافت أن  الأهلي يرغب في تدعيم صفوف الفريق بأكثر من صفقة لدعم نواقص الفريق بطلب من المدرب ماتياس يايسله.


حقيقة مفاوضات النصر في رودريجو

في سياق متصل، نفى فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، شائعات مفاوضات النصر السعودي مع رودريجو.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس”: “الأنباء المتداولة حول توقيع رودريجو مع النصر هذا الصيف، كاذبة تمامًا”.

وأضاف: “التقارير عن رودريغو والنصر بعيدة كل البعد عن الصواب، كما هو الحال مع جابرييل مارتينيلي”.

رودريجو الأهلي السعودي يال مدريد ميسي النصر السعودي

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