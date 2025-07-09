ترامب يحضر نهائي كأس العالم للأندية 2025

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عزمه حضور نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي.

وقال ترامب في تصريح مقتضب للصحفيين: "سأحضر نهائي كأس العالم للأندية"، في تأكيد رسمي لمشاركته في الحدث الكروي العالمي.

ويأتي إعلان ترامب بعد يوم واحد فقط من إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) افتتاح مكتب جديد له في برج ترامب بمدينة نيويورك، ضمن استعداداته لاستضافة كأس العالم 2026 للمنتخبات الوطنية.

وكان فريق تشيلسي الإنجليزي قد حجز بطاقة التأهل إلى النهائي، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 2-0، في لقاء نصف النهائي الذي جرى مساء الثلاثاء.

وينتظر "البلوز" هوية الطرف الثاني في النهائي، حيث يلتقي اليوم الأربعاء ريال مدريد الإسباني مع باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نارية لحسم بطاقة العبور إلى النهائي.