مكافآت تاريخية لـ تشيلسي بعد الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد.

جاءت ثنائية تشيلسي في شباك فلومينينسي بتوقيع اللاعب جواو بيدرو في الدقيقتين 18 و56.

سيطر تشيلسي على مجريات المباراة بنسبة استحواذ 54%، وسدد 17 تسديدة منها 5 على مرمى فلومينينسي.

في المقابل، سدد الفريق البرازيلي 12 تصويبة منها 3 فقط بين القائمين والعارضة.

حصل فريق تشيلسي الإنجليزي على 12 مليون دولار كمكافأة مبدأية من المشاركة في كأس العالم للاندية .



وبعد الفوز على فلومينينسي البرازيلي ووصوله لنهائي البطولة، حقق 30 مليون دولار .



وحتى الان وصل مجموع جوائز تشيلسي في بطولة كأس العالم ل83.5 مليون دولار.

وحال حقق تشيلسي لقب كأس العالم للأندية سيحقق 40 مليون دولار إضافية كجائزة لقب البطولة.



وبلغ تشيلسي نصف النهائي بعد تغلبه على بالميراس البرازيلي 2-1، بينما تغلب فلومينينسي على الهلال السعودي بنفس النتيجة.

وينتظر تشيلسي الفائز من مباراة اليوم بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان، لمواجهته الأحد المقبل في نهائي البطولة.