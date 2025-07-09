سيناريو حسين ياسر المحمدي.. مخاوف في الأهلي من انتقال نجم الفريق للزمالك

دخل أحمد عبدالقادر نجم النادي الأهلي النفق المظلم بعد إقتراب نهاية عقده مع المارد الأحمر بنهاية الموسم القادم.

ومازال مصير عبدالقادر معلق بين الإستمرار مع الأهلي أو الرحيل للإحتراف في الدوريات الخليجية وسط عدد كبير من الأنباء تؤكد اتفاق مع الزمالك.

حصار عبدالقادر

ويجد عبدالقادر نفسه محاصرا في الأهلي بعد التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المميزين في مركزه مثل تريزيجيه وبن شرقي ولاعبين أخرين يستطيعوا اللعب في نفس المركز مثل جراديشار وطاهر وإمام عاشور بجانب حسين الشحات.

وأصبحت فرص لعب عبدالقادر وسط وجود عدد كبير من اللاعبين في نفس مركزه صعبة وبالتالي يفضل الخروج.

وبحسب مصادر داخل الأهلي عبدالقادر طلب الرحيل في صفقة إعارة لأي فريق في الموسم المقبل وهو الأخير في عقده.

ويرفض الأهلي رحيل اللاعب إلا بعد تجديد عقده لمدة موسم إضافي خصوصا بعد إرتباط اسمه بالإنتقال للزمالك غريم الاهلي التقليدي وبيراميدز بطل أفريقيا.

صفقة بين الأهلي والزمالك مباشرة

يعيد عبدالقادر ذكرى صفقة حسين ياسر المحمدي الذي انتقل من الأهلي لـ الزمالك مباشرة بعد فسخ عقده مع الأحمر بسبب عدم مشاركته في المباريات.

في 2010 تفاجئ الأهلي بعد فسخ العقد مع المحمدي بإنضمامه للزمالك في صفقة كانت تحت رعاية حسام وإبراهيم حسن مدرب الفارس الأبيض وقتها.

وكان سبب فسخ اللاعب تعاقده مع الأهلي هو عدم المشاركة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين المميزين.

عبدالقادر لعب مع الأهلي 113 مباراة وسجل 20 هدف وصنع 12 هدف طوال مسيرته

وخلال احترافه في قطر القطري لعب 17 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع هدف وحيد.