نجم الأهلي يطالب الزمالك بسداد 82 مليون جنيه عن آخر موسمين.. تفاصيل

كشف الاعلامي أحمد عبد الباسط عن تحرك جديد لنجم الأهلي أحمد سيد زيزو ضد الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد عبد الباسط :زيزو تقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة ضد الزمالك طالب فيها بمستحقاته المتأخرة والبالغة طبقا للشكوى ٨٢ مليون جنيها و٥٠٠ ألف عن الموسمين الأخيرين.



وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.