أحمد حسن يصدم الجماهير بشأن اقتراب رحيل نجم الزمالك

كشف الإعلامي أحمد حسن ، عن اقتراب أحمد نبيل دونجا ، من الرحيل عن الزمالك ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن : خاص.. نبيل دونجا يقترب من الرحيل عن الزمالك في الصيف.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمجموعة من التدريبات التأهيلية خلال مران أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وقسم الجهاز الفني للفريق اللاعبين إلى أربع مجموعات، وتم التركيز على خوض عدد من التدريبات التأهيلية والبدنية بشكل تدريجي ضمن البرنامج الموضوع للاعبين في بداية فترة الإعداد.

ويلتقي فريق الزمالك ودياً مع نظيره أورانج، في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل، على ستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد.